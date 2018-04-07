Анна Седокова

Дата и место рождения: 16 декабря 1982 года, Киев, СССР

Образование

Окончила общеобразовательную школу с золотой медалью, с отличием окончила музыкальную школу по классу фортепиано. После окончания школы поступила в Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "Актер и ведущий телевидения", окончив его с красным дипломом

Творческая деятельность

С самого раннего детства Анна занималась музыкой и танцами. В 6 лет стала участницей народного ансамбля Украины "Світанок".

Параллельно с обучением девушка искала подработку: в 15 лет работала моделью, некоторое время она проработала ведущей в клубе, затем ей предложили работу ведущей в программе O-TV Models на музыкальном канале O-TV.

Спустя некоторое время Седокова стала ведущей утреннего шоу "Подъем" на "Новом канале", а параллельно вела радиошоу "Девичник" на радио Super-Nova.

В начале 2000 года Анна участвует в кастинге в новую женскую поп-группу, которая позже получила название "ВИА Гра". Однако кастинг девушка не прошла из-за возраста. На тот момент ей было семнадцать и продюсеры сочли ее слишком юной для такого коллектива.

Лишь в начале 2002 года, когда группу было решено превратить из дуэта в трио, Анна вошла в состав "ВИА Гры". Седокова стала первой рыжеволосой участницей группы, вместе с блондинкой Аленой Винницкой и брюнеткой Татьяной Найник они представляли группу в уже привычном для зрителей формате трио — брюнетка, блондинка и рыженькая.

Седокова быстро стала фронт-вокалисткой и лидером коллектива, при ней группа достигла грандиозного успеха, их состав с Надеждой Грановской и Верой Брежневой журналисты и поклонники группы до сих пор называют "золотым" составом "ВИА Гры", самым сильным, успешным и сексуальным за всю историю группы.

За два года (2002-2003) коллектив выпустил четыре альбома: "Попытка №5" (переиздание), "Стоп! Снято!", "Stop! Stop! Stop!" и "Биология".

Но в мае 2004 года Анна покинула группу, вышла замуж за футболиста Валентина Белькевича и родила дочь Алину. Однако вскоре решила вернуться на сцену.

После ухода из "ВИА Гры" Анна Седокова лишь однажды воссоединилась с группой – в ноябре 2010 года на юбилейном концерте на Украине.



Сольная карьера

В апреле 2006 года певица под псевдонимом "Аннабель" выпустила клип на песню "Мое сердце". Первое после перерыва появление Анны на сцене состоялось в сентябре на фестивале "Пять звезд" в Сочи. По результатам Анна стала обладателем "Приза зрительских симпатий".

Также в декабре Анна снялась для журнала Playboy, поскольку 90 % читателей этого журнала хотели видеть на обложке именно ее.

В 2006 году Анна стала лауреатом фестиваля "Песня года" (Украина) с песней "Мое сердце".

В конце 2006 — начале 2007 Анна подписала контракт со звукозаписывающей компанией REAL Records, выпустила клип на песню "Самая лучшая девочка", появилась со своими песнями в нескольких передачах на российских и украинских каналах. Был анонсирован выход первого сольного альбома. Но затем по неизвестным причинам певица решила взять паузу.

В мае 2010 года выходят сразу два клипа певицы — сольный клип "Драма" и дуэтный клип с рэпером Джиганом "Холодное сердце", снятый в октябре 2009 года.

С 2010 года обучается актерскому мастерству в студии Скотта Седиты (Scott Sedita Acting Studios) в Западном Голливуде (Лос-Анджелес, Калифорния).

В июне 2011 года состоялась премьера новой песни Love U, которую певица выложила для свободного скачивания на официальном сайте.

16 сентября на Youtube, на легальном канале российской музыки Ello, состоялась премьера клипа на песню "Космос", саундтрека к фильму "Беременный", призванного поддержать его прокат.

31 января 2012 года на "Первом популярном радио" состоялась премьера песни "Такси". 11 сентября состоялась премьера клипа на песню "Что я наделала?", а в ноябре — премьера клипа на песню "Небезопасно", спетую вместе с Мишей Крупиным.

В 2014 году Седокова получила две премии RU TV за клип на песню "Между нами кайф", а в 2016-м была номинирована на награду "МУЗ-ТВ".

В 2015 году с певцом Monatik презентовали видео на совместную композицию "Тише".

Первый сольный альбом певицы вышел лишь в 2016 году, он получил говорящее название - "Личное".

В 2017-м Седокова выпустила сразу два диска - "Настоящее (Live)" и "На воле", а также была ведущей программы "Вокруг света во время декрета". В этом же году выпустила песню "Увлечение".

В начале 2018 года представила клип на песню "На воле".

Карьера на телевидении и в кино

В начале 2000-х период девушка дебютировала в кино, снявшись в эпизодической роли в фильме "Золушка", а также камео в картине "Новогоднее ограбление".

В конце 2006 года она прошла кастинг и стала ведущей программы "Новые песни о главном" на Первом канале.

В 2008 году Анна Седокова стала ведущей проекта "Король ринга" на Первом канале и украинского шоу "Телезвезда – суперзвезда". Ее также можно было увидеть в составе участников второго сезона программы "Ледниковый период", где Анна выступала в паре с фигуристом Андреем Хвалько.

В 2011 году Анна приняла участие во втором сезоне телешоу "Звезда+Звезда", стала ведущей передачи "Женская логика" на украинском канале ICTV.

5 сентября 2011 года в Москве состоялась премьера фильма "Беременный", в котором Седокова сыграла одну из главных ролей, а 8 сентября фильм вышел в общероссийский прокат.

Осенью 2011 года Анна стала ведущей российской версии реалити-шоу "Проект Подиум", премьера которого состоялась 8 октября 2011 года на канале "MTV Россия".

В 2013 году Седокова вместе с Жаном Алибековым была ведущей казахского реалити-шоу "Седьмая раса", аналога проекта "Битва экстрасенсов".

В 2013 году была звездным тренером шоу "Хочу в ВИА Гру",

В 2014 году вышло новое шоу "Хочу к Меладзе", где участники соревновались за возможность стать участниками группы "М-BAND" Меладзе. Анна Седокова присутствовала в составе наставников, но из-за конфликтной ситуации с другими ее коллегами певице пришлось покинуть шоу.

В 2018 году на ТНТ вышел сериал "Love is" с участием Седоковой.

Личная жизнь

Первый муж (23 июня 2004 года по начало 2006 года) белорусский футболист, капитан киевского "Динамо", Валентин Николаевич Белькевич. В браке родилась дочь Алина Валентиновна Белькевич (8 декабря 2004).

Второй муж (12 февраля 2011 — февраль 2013) — бизнесмен Максим Валентинович Чернявский (род. 30 августа 1986) Дочь Моника Максимовна Чернявская (род. 19 июля (по другим данным 24 июля) 2011) родилась в медицинском центре Cedars-Sinai (США, Калифорния).

Встречалась (с июня 2014 по июнь 2015 и с декабря 2015 по 26 мая 2016) с танцором Сергеем Гуманом.

8 февраля 2017 года в своем instagram-аккаунте объявила о беременности. 8 апреля того же года Анна родила сына Гектора. Отцом ребенка является бизнесмен Артем Комаров, с которым Анна рассталась вскоре после родов.

Интересные факты

Родители Седоковой переехали в Киев из Томска, Россия.

Когда Ане было три года, отец ушел из семьи. В 2010 году отец Седоковой погиб.

У Седоковой есть старший брат Максим.

Уйдя из группы "ВИА Гра", Анна снялась для мужского журнала Maxim, будучи на четвертом месяце беременности.

В марте 2010 года Анна дебютировала в качестве писательницы – она выпустила книгу "Искусство соблазнения".