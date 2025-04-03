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Трамп начал войну: как новые пошлины от США изменят мировой порядок

Юрий Берендий
3 апреля 2025, 18:15
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Решение Трампа о введении пошлин против многих стран мира означает начало торговых войн, что обострит отношения с союзниками, указывает Олещук.
Трамп начал войну: как новые пошлины от США изменят мировой порядок
Трамп забил последний гвоздь в гроб американского лидерства / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

О чем сказал Олещук:

  • Решение Трампа о введении пошлин объясняется популистскими предвыборными обещаниями
  • Торговля между США и РФ действительно находится на низком уровне
  • Трамп забил последний гвоздь в гроб американского лидерства

Решение Дональда Трампа о введении пошлин разжигает глобальную торговую войну, которая не только меняет экономические балансы, но и разрушает устоявшийся мировой порядок, ослабляя лидерство США и раскалывая Запад. Об этом в комментарии Главреду рассказал политолог, преподаватель КНУ им. Шевченко Петр Олещук.

Почему Трамп ввел новые пошлины

По его словам, Трамп начал эту торговую войну, выполняя свои предвыборные обещания. Основной аргумент этой политики заключается в том, что мир якобы эксплуатирует США, что подтверждает отрицательный торговый баланс. Из-за этого американская экономика и промышленность несут потери, производства переносятся за границу, а граждане США теряют рабочие места.

видео дня

Трамп обосновывает введение пошлин необходимостью исправить эту ситуацию, сбалансировать торговлю, сократить государственный долг и снизить налоги, что, по его мнению, должно обеспечить экономическую справедливость.

"Все это очень яркая популистская риторика, направленная на те слои американского населения, которые в своих проблемах обвиняют иностранцев", - указывает политолог.

Какие политические последствия для Трампа

Олещук отмечает, что политические последствия решения Трампа будут серьезными, поскольку пошлины задели не только геополитических соперников США, но и их традиционных союзников. Это разрушает единство Запада. Уже сейчас решение вызвало резко негативную реакцию со стороны ЕС и других партнеров, ведь фактически начинается масштабная торговая война, что обострит напряженность между США и их союзниками.

"Поэтому Трамп продолжает идти путем добивания единства Запада и лидерства США. Не совсем могу согласиться с уже звучащими мнениями о том, что решение Трампа делает неизбежной третью мировую войну. Но это точно делает неизбежным распад привычного порядка и фрагментацию мира. Большие альянсы и союзы рушатся, и, очевидно, нас ждет полная перезагрузка международных отношений, переориентация государств с одних партнеров на других. И все это делает дальнейшее развитие событий трудно прогнозируемым", - сказал он.

Обещания Трампа, Трамп инфографика
Какие самые громкие предвыборные обещания Трампа / Инфографика: Главред

Политолог добавляет, что таким образом разрушается устоявшийся мировой порядок, где существовали условные блоки Запада и Антизапада. Вместо этого будут формироваться ситуативные союзы, а США перестанут быть безоговорочным стратегическим ориентиром для своих партнеров.

Почему США не ввели пошлины в отношении России

Также Олещук обращает внимание, что ограничения не коснулись России, КНДР, Беларуси и подобных режимов. У Трампа объясняют это тем, что США не ведут с этими странами существенной торговли, поэтому введение пошлин не имеет смысла. Учитывая, что решение принималось на основе торгового баланса США с каждой страной, отсутствие России в списке не стоит рассматривать как уступку Путину, поскольку объемы торговли между двумя странами сейчас низкие.

"В общем, не принимая во внимание экономические последствия, только политических последствий решения Трампа о начале глобальной торговой войны хватит для негативного результата. "Простые решения" от Трампа вряд ли приведут США к чему-то хорошему", - подчеркнул он.

Трамп забил последний гвоздь в гроб американского лидерства

Политолог заключает, что главное политическое последствие заключается в стремительном ослаблении лидерских позиций США в западном мире и на международной арене в целом. Если раньше Штаты воспринимались как ключевой центр влияния, то теперь эти времена прошли. Даже смена президента не сможет вернуть ситуацию назад, ведь политика Трампа будет иметь долговременные негативные последствия, которые уже невозможно остановить.

"Теперь если США захотят восстановить старый порядок, придется десятилетиями выстраивать заново эту систему. Впрочем, я сомневаюсь, что Штаты захотят и будут на это способны, поэтому, скорее всего, решение Трампа - это последний гвоздь в крышку гроба американского лидерства", - подчеркнул эксперт.

Новые пошлины США - что известно о политике Трампа

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов для ряда стран.

В частности, администрация Трампа установила по шлины в размере не менее 10%, в список попала и Украина, тогда как Россия, КНДР и Беларусь не были включены. Министр финансов США Скотт Бессент пояснил, что Россия не подпадает под новые тарифы, поскольку Соединенные Штаты не ведут с ней торговлю, а против Кремля уже действуют американские санкции. Он также призвал другие страны воздержаться от введения зеркальных пошлин, чтобы избежать дальнейшей эскалации.

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко разъяснила, какие последствия будет иметь для Украины введение новых торговых условий США.

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Кто такой Петр Олещук?

Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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пошлины Дональд Трамп Петр Олещук
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