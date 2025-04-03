Для Украины открывается окно возможностей: что на самом деле означают пошлины США

Если на продукцию из США ЕС, Китай, Индия и другие страны введут зеркальные тарифы, у Украины есть отличные шансы.

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Новые тарифы Трампа не сильно ударят по Украине / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/DonaldTrump

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Новые тарифы Трампа не сильно ударят по Украине, так как экспорт в США не большой.

Введение пошлин другими странами, открывает для Украины новые возможности для экспорта.

США открыты к переговорам, поэтому Украина намерена предложить выгодные условия сотрудничества.

Администрация Дональда Трампа ввела 10% пошлины против украинских товаров. Первая вице-премьер-министр Украины - Министерка экономики Юлия Свириденко объяснила, что означают для Украины новые условия от США.

"Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы 31% или в ЕС 20%, в отношении Украины нет. Сколько мы экспортировали в США в 2024 году? $874 млн, из которых $363 приходилось на чугун и еще $112 млн - трубы. Зато мы купили в США товаров на сумму $3,4 млрд. Наши пошлины на американские товары достаточно низкие - на автомобили ставка 10%, на уголь и нефть - 0%", - говорит Свириденко в своем заявлении в Facebook. видео дня

Как Украина укрепит свою позицию с США?

По словам министра, у Украины все еще есть шансы договориться на другие условия - американское заявление четко говорит о такой возможности.

"Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия. Мы экспортируем в США более 600 различных категорий товаров (очень разных - даже гаечные ключи), из них 65 видов продукции - на сумму более $1 млн", - говорит министр.

Резюмируя, Юлия Свириденко подчеркнула, что Украине есть, что предложить Соединенным Штатам Америки как надежный союзник и партнер, поэтому от справедливых пошлин выиграют обе наши страны.

Ударят ли новые пошлины США по Украине?

Народный депутат Ярослав Железняк также успокоил на своей странице в Telegram, что новые тарифы Трампа не сильно ударят по Украине. Он заявил, что наш экспорт туда даже не дотягивает до миллиарда и 2% от всего что мы куда-то экспортируем.

В свою очередь США к нам завозят почти на 3 млрд, вообще 5 раз больше - по этой причине наша страна получила "лайт" тариф в всего 10%:

Основной объем экспорта приходился на металлургическую продукцию, но с марта уже действует 25% тариф на сталь и алюминий.

Значительную часть экспорта составляли трубы, и на них уже установлен тариф, а также действуют антидемпинговые меры.

Примерно треть экспорта приходится на аграрную и пищевую продукцию, но с апреля и так ожидается введение тарифа на эту группу товаров.

"Ну поэтому не катастрофа, особенно когда для других условия хуже (наш тариф 10% это же не 54% как у Китая). Здесь маленький нюанс, сейчас то ЕС, Китай, Индия и другие на продукцию из США в ответ тоже введут тарифы.... И здесь для нас открывается окно возможностей зайти на их рынок", - подытожил нардеп.

Введение пошлин США - что известно

Как сообщал Главред, накануне Дональд Трамп, президент США, объявил о введении новых торговых пошлин, которые касаются разных стран. Он считает, что эти меры помогут восстановить экономическое процветание США.

Более того, в этот список вошла и Украина, тогда как Россия, КНДР и Беларусь там отсутствуют. В Белом доме объяснили, что РФ не попала под новые пошлины якобы из-за того, что "Соединенные Штаты не торгуют с ними" и против них уже действуют санкции.

Кроме этого, Трамп также приказал министру торговли рассмотреть возможность удвоения пошлин на импорт стали и алюминия из Канады, увеличив их с 25% до 50%.

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Кто такая Юлия Свириденко? Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина.

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