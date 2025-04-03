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Ждет последнего удара: майор ВСУ раскрыл, как Путин хочет осуществить блицкриг

Даяна Швец
3 апреля 2025, 08:51обновлено 3 апреля, 09:55
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Для Путина Украина - это экзистенциальная угроза, которую необходимо решить в пользу России, считает эксперт.
Путин, фронт
У Путина есть новые планы по захвату фронта / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

На какие вопросы дал ответ Омелян:

  • Почему Кремль затягивает переговоры о мире
  • Как РФ сосредотачивает силы на попытке осуществить блицкриг
  • Падет ли режим Владимира Путина до 9 мая

Президент России Владимир Путин слепо верит в возможность "последнего решающего удара", поэтому сосредотачивает все силы на попытке осуществить блицкриг. Об этом майор ВСУ, дипломат, экс-министр инфраструктуры Украины, политик Владимир Омелян сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"У Трампа на столе есть реальный анализ состояния российской экономики, которая находится в катастрофическом положении и стремительно катится вниз. Остановить это падение очень трудно. В то же время у Путина есть слепая вера, он верит в возможность последнего решающего удара. То есть он сосредотачивает все силы на том, чтобы попытаться осуществить блицкриг. Я уверен, что ему не удастся ни собрать достаточно ресурсов для этого, ни реализовать свой план, но он в это верит. Поэтому Путин максимально затягивает любые переговоры о перемирии. Трамп это понимает и злится, что его водят за нос", - отметил Омелян.

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Дипломат выразил мнение, что сейчас ситуация не выглядит так, что мы приближаемся к решающей стадии. Маловероятно, что до 20 апреля, 1 или 9 мая удастся достичь значительного результата.

Однако и "черных лебедей" исключать нельзя, ведь любое событие может изменить ход ситуации - все стороны находятся в шатком положении.

"Например, Владимир Александрович надеется на смерть Путина. Трамп считает, что он может достичь прорыва благодаря своему авторитету. А Путин свято верит, что он должен довести ситуацию до желаемого для себя результата. О Париже, Берлине и Лондоне они уже забыли, но для Путина, в его понимании, Украина - это экзистенциальная угроза, которую необходимо решить в пользу России. В этой ситуации единственный гарант нашей безопасности и сила - это Вооруженные Силы Украины", - подчеркнул Омелян.

Что происходит на фронте - последние новости

Главред со ссылкой на ISW писал о том, что ВСУ продвинулись на востоке. Уточняется, что ВСУ недавно имели успех на юго-восток от Котлиного (на юго-запад от Покровска).

В свою очередь представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук сообщил, что РФ готовится к масштабному наступлению. Одним из приоритетов наступления страны-агрессора России может стать Сумщина.

К слову, в Донецкой области российские войска расширяют плацдарм на северо-восток от Лимана. Однако, важным моментом является то, что отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой.

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Кто такой Владимир Омелян?

Владимир Омелян - украинский политик, дипломат и бывший министр инфраструктуры Украины (2016-2019). Он также известен как политический эксперт.

Омелян работал в Министерстве иностранных дел Украины, в частности в отделе НАТО и европейской безопасности и даже занимал должность министра инфраструктуры Украины.

Принимал активное участие в реформировании транспортной отрасли Украины. Эксперт часто выражает активную политическую позицию.

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