ВСУ продвинулись на востоке, враг идет на штурм на трех направлениях – ISW

Главное:

Силы обороны Украины продвинулись на фронте на Покровском направлении в Донецкой области, подтвержденные геолокационными данными.

Об этом идет речь в свежем обзоре театра боевых действий американского Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что ВСУ недавно продвинулись на юго-восток от Котлино (на юго-запад от Покровска).

Вместе с тем сообщается и о продвижении на этом же направлении российских оккупантов - в западной части Лисовки (на юго-восток от Покровска) и на юго-восток от Богдановки (на юго-запад от Покровска).

Кроме того, зафиксировано также продвижение врага вблизи Великой Новоселки, к северо-западу от Бурлацкого (к северо-западу от Великой Новоселки).

Вместе с тем геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, указывают на то, что российские войска недавно захватили Лобково (к северо-западу от Работино) и продвинулись на восток и запад от этого населенного пункта.

В ISW не исключают, что россияне могли захватить Александрополь на юго-запад от Торецка. По геолокационным данным, российские войска также атаковали 1 и 2 апреля вблизи самого Торецка.

Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана Донецкой области, однако отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Ранее в ГУР раскрыли, как командир РФ солгал генералам об "успехах" под Лиманом. Командир 67-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России наврал генералам об успехах оккупантов под Лиманом Донецкой области.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.