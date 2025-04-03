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ВСУ продвинулись на востоке, враг идет на штурм на трех направлениях – ISW

Алексей Тесля
3 апреля 2025, 08:20
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Российские оккупанты сумели продвинуться на нескольких направлениях.
ВСУ
ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 47 ОМБр

Главное:

  • ВСУ продвинулись на фронте на Покровском направлении
  • Зафиксировано продвижение врага вблизи Великой Новоселки

Силы обороны Украины продвинулись на фронте на Покровском направлении в Донецкой области, подтвержденные геолокационными данными.

Об этом идет речь в свежем обзоре театра боевых действий американского Института изучения войны (ISW).

видео дня

Уточняется, что ВСУ недавно продвинулись на юго-восток от Котлино (на юго-запад от Покровска).

Вместе с тем сообщается и о продвижении на этом же направлении российских оккупантов - в западной части Лисовки (на юго-восток от Покровска) и на юго-восток от Богдановки (на юго-запад от Покровска).

Покровск Инфографика
/ Инфографика: Главред

Кроме того, зафиксировано также продвижение врага вблизи Великой Новоселки, к северо-западу от Бурлацкого (к северо-западу от Великой Новоселки).

Вместе с тем геолокационные кадры, опубликованные 2 апреля, указывают на то, что российские войска недавно захватили Лобково (к северо-западу от Работино) и продвинулись на восток и запад от этого населенного пункта.

В ISW не исключают, что россияне могли захватить Александрополь на юго-запад от Торецка. По геолокационным данным, российские войска также атаковали 1 и 2 апреля вблизи самого Торецка.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что армия страны-агрессора РФ расширяет плацдарм к северо-востоку от Лимана Донецкой области, однако отсутствие механизированных атак свидетельствует о проблемах оккупантов с техникой.

Как ранее сообщал Главред, ВСУ ударили по пункту управления РФ в Светлодарске. ВСУ прицельно ударили по командному пункту 3-го армейского корпуса ВС РФ. Пункт управления врага располагался во временно оккупированном городе Светлодарск Донецкой области.

Ранее в ГУР раскрыли, как командир РФ солгал генералам об "успехах" под Лиманом. Командир 67-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России наврал генералам об успехах оккупантов под Лиманом Донецкой области.

Больше новостей:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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