Командир РФ солгал генералам об 'успехах' под Лиманом: в ГУР раскрыли детали

Русский командир придумал для генералов бои на окраине Ямполовки и прорыв к Торскому.

https://glavred.info/ukraine/komandir-rf-zbrehav-generalam-pro-uspihi-pid-limanom-u-gur-rozkrili-detali-10615592.html Ссылка скопирована

Командир РФ наврал генералам об успехах на фронте / коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск, Минобороны РФ

Основные тезисы:

Какова ситуация под Лиманом

В РФ заявили о прорыве россиян на фронте

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что командир 67-й мотострелковой дивизии вооруженных сил России наврал генералам об успехах оккупантов под Лиманом Донецкой области.

По данным разведки ГУР, накануне командир российской 67-й мотострелковой дивизии докладывал командующему 25-й армии Московского военного округа, генерал-майору Юсупову о якобы успехах под Лиманом.

видео дня

"Чтобы не подвергнуться расправе за нанесенные Силами безопасности и обороны Украины потери, комдив российских мотострелков солгал генералу Юсупову о якобы боях на окраине Ямполовки и прорыве захватчиков в Торское, что не соответствует действительности", - говорится в заявлении ГУР.

Что известно о Лимане / Инфографика: Главред

В ГУР отметили, что ложь или искаженная информация в докладах о ситуации на фронте военному руководству - характерное и распространенное на всех звеньях управления российскими силами явление.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что армия страны-агрессора России продвинулась сразу возле восьми населенных пунктов. Также враг имел некоторый успех вблизи возле Часового Яра. Кроме того, оккупанты прошли вперед возле Погребков. ВС РФ продвинулись вблизи Юрьевки.

Армия Украины впервые применила ATACMS для удара по территории РФ. В Силах обороны сообщили, что ВСУ ударили по военному объекту в районе города Карачев в Брянской области. Известно, что город находится недалеко от Брянска и в около 130 км от границы Украины.

В ВСУ сообщили, что РФ вклинивается в оборону и продвигается на востоке. Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" отметила, что бои в Торецке продолжаются ежедневно, при этом враг пытался вклиниться в оборону украинских военных. Оккупанты медленно, но продвигаются.

Больше военных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред