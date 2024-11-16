"Самоволки" в армии: Зеленский сделал заявление насчет дисциплины в ВСУ

Основное:
- СОЧ в армии имеет разные причины
- В большинстве армия сильная
Для самовольного оставления части (СОЧ) есть разные причины и люди, нельзя обобщать их, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Однако в большинстве украинская армия сильная, подчеркнул он в интервью "Суспильному" по случаю 100-летия Украинского радио.
"Я не хотел бы обобщать вещи, связанные с СОЧ, или то, что разные причины, совершенно разные люди, разное отношение, но в большинстве армия сильная, в большинстве люди героические, и в большинстве они понимают, что такое мобилизация и что такое война против России или за Украину", — сказал Зеленский.
Президент отметил, что несправедливо говорить о том, что есть невыносимые условия в той или иной бригаде, поскольку "война невыносима в целом и война - это условия, которые невыносимы для живого человека".
Ранее сообщалось о том, что уголовной ответственности за СОЧ не будет. Проект закона об освобождении военных от уголовной ответственности за самовольное оставление части появится уже в ближайшие дни, сказал Федор Вениславский.
Как ранее сообщал Главред, решению об изменениях в СОЧ дали "движение", но с одной правкой. Профильный комитет ВР дал "зеленый свет" соответствующему законопроекту. Однако один вопрос вызвал дискуссию.
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Что такое Суспильне
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (сокращенно — НСТУ) или Общественное Вещание (Суспильне) — общественная телерадиокомпания, в которую входят общенациональные телеканалы "Первый", "Общественное Культура", "Общественное Спорт", радиоканалы "Украинское радио", "Радио Проминь", "Радио Культура", "Радиоточка", и "Radio Ukraine International", 24 региональных филиала, а также диджитал-платформы, в том числе интернет-СМИ. НСТУ является акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству, пишет Википедия.
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