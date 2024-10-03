Уголовной ответственности за СОЧ не будет: в Раде анонсировали новое решение

Проект закона об освобождении военных от уголовной ответственности за самовольное оставление части появится уже в ближайшие дни, сказал Федор Вениславский.

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В случае первого СОЧ открывать уголовное дело не будут - нардеп / Коллаж: Главред, фото: 66-я ОМБр, 43-я ОМБр

В Верховной Раде Украины готовят законопроект, на базе которого военнослужащие ВСУ смогут избежать уголовной ответственности за самовольное оставление части в том случае, если они добровольно вернутся в войска. Соответствующие законопроект должны зарегистрировать в парламенте уже в ближайшие дни. Об этом заявил нардеп, представитель комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский

Как сообщает hromadske, политик рассказал о том, что в случае первого СОЧ уголовное дело открывать не будут.

"Нынешний закон работает, но только тогда, когда человек уже уведомлен о подозрении и суд принимает решение об освобождении его от уголовной ответственности. А мы хотим устранить эту возможность, чтобы человек даже не находился в орбите уголовного производства, если он добровольно вернется. А это очень многих удерживает от возвращения на военную службу. То есть мы хотим, чтобы была возможность вернуться на военную службу без страха иметь судимость", - сказал Вениславский. видео дня

Также он добавил, что информация о якобы 100 тысячах военных, которые самовольно оставили военные части, не соответствуют действительности.

Будет ли закон о сроках службы в армии

По словам нардепа, вопросы изменения сроков службы будут обсуждаться.

"Мы на заседании будем эти вопросы поднимать. Ожидаем встречи министра. Сейчас я не готов комментировать это. Мы ожидаем эту информацию от министра обороны", - подчеркнул Федор Вениславский.

Мобилизация в Украине – главные новости по теме:

Общая мобилизация в Украине продолжается в связи с полномасштабным нападением Российской Федерации.

Пока идет война, мобилизация продлевается каждые 3 месяца. Ранее на официальном уровне было принято решение о прекращении мобилизации граждан в возрасте от 18 до 25 лет.

Мобилизация за год увеличились втрое, сказал министр обороны Рустем Умеров. Также он заявил, что ведомство готовит реформу Территориальных центров комплектации и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50, сообщил Федор Вениславский. Однако они все равно остаются военнообязанными, а окончательное решение относительно таких вопросов принимает Генеральный штаб.

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Кратко про закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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