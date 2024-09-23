В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет: что предполагается - нардеп

Мобилизация до 25 лет в Украине прекращена, однако вопрос демобилизации уже мобилизованных в возрасте 18-25 лет еще не решен, отметил депутат.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-izmenili-pravila-mobilizacii-do-25-i-posle-50-let-chto-predpolagaetsya-10599473.html Ссылка скопирована

В Украине изменили правила мобилизации до 25 и после 50 лет / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Главред

В Украине прекращена мобилизация граждан в возрасте от 18 до 25 лет. Мобилизация в возрасте до 25 лет возможна только с письменного согласия гражданина. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Мобилизация с 18 до 25 лет

По его словам, в директиве Командования Сухопутных Войск № 116/2/1/21409 от 19.09.2024 указано, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет не подлежат призыву. Эта директива уже поступила в областные и районные ТЦК через Оперативные Командования.

Будут ли демобилизовывать мобилизованных до 25 лет

Он также добавил, что вопрос демобилизации уже мобилизованных мужчин в возрасте до 25 лет еще не решен.

видео дня

Гончаренко подчеркнул, что согласно этой же директиве, речь идет о мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 49 лет.

"То есть мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными только по отдельному мобилизационному распоряжению", - написал он.

Что означает отдельное мобилизационное распоряжение

Депутат пояснил, что отдельное мобилизационное распоряжение касается конкретного мужчины и выдается Генштабом с указанием всех необходимых данных, которые этому мужчине должны предоставить.

"То есть бусификация мужчин в возрасте 50-60 лет запрещается", - резюмировал Гончаренко.

Что предусматривает новый закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Украине планируют остановить мобилизацию мужчин в возрасте до 25 лет, которые признаны ограниченно годными. Соответствующий указ ожидается до конца недели, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Министерство обороны активно работает над автоматизацией процесса выдачи повесток, которые будут генерироваться, подписываться электронной подписью и доставляться "Укрпочтой". Об этом рассказал начальник Управления информационных технологий Минобороны Олег Берестовой.

Прежде всего повестки через Укрпочту получат те, кто обновил свои данные в приложении "Резерв+". После этого у них будет две недели для посещения военкомата, пояснил адвокат и кандидат юридических наук Евгений Филипец.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред