В Украине прекратят мобилизовать некоторых мужчин: Минобороны готовит указ

Ограниченно годных украинцев до 25 лет, которых уже мобилизовали, не будут отправлять на штурмы или другие рискованные операции, рассказал Руслан Стефанчук.

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Будет разработан механизм ротации для замены ограниченно годных возрастом до 25 лет / Коллаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, УНИАН

В Украине планируют прекратить мобилизацию ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет. Соответствующий указ обнародуют до конца недели. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук на брифинге.

По его словам, Рада провела закрытое совещание с военными. На нем обсудили вопросы мобилизации лиц до 25 лет, которые являются ограниченно годными к военной службе.

"Прежде всего Вооруженные силы не будут мобилизовать таких лиц от 18 до 25 лет. Это будет изложено в указе Минобороны, который они обещали выдать до конца этой недели", - сказал Стефанчук. видео дня

В то же время те ограниченно годные, которых уже мобилизовали, не будут участвовать в операциях с высоким риском для жизни, их не будут отправлять на штурмы.

Стефанчук отметил, что на законодательном уровне будет разработан механизм ротации этих лиц. Кроме этого, рассмотрят вопрос отсрочки, чтобы вывезти уже мобилизованных и заменить этих лиц на более подготовленных бойцов.

Закон о мобилизации в Украине / Инфографика: Главред

Кто такой Руслан Стефанчук? Руслан Стефанчук - украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX сост. с 8 октября 2021. В 2019-2021 годах - советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019-7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019-7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

Запрет мобилизации лиц в возрасте до 25 лет - что известно

Напомним, Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 11379-д, предусматривающий освобождение от мобилизации лиц в возрасте 18-25 лет, которые временно непригодны к службе, не проходили срочную службу и не учились на военной кафедре.

Верховная Рада ждет указ Минобороны о прекращении мобилизации мужчин в возрасте 18-25 лет, которые имеют ограниченную пригодность. Спикер парламента Руслан Стефанчук поддерживает инициативу.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что законопроект № 11379-д запрещает мобилизацию не только ограниченно годных лиц в возрасте 18-25 лет, но и тех, кто не проходил срочную службу или не имеет военной кафедры. Законопроект также предусматривает право на увольнение уже мобилизованных по этой норме.

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