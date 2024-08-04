Мобилизация мужчин до 25 лет: в Раде сказали, возможен ли запрет призыва

Предложения не призывать людей вообще до 25 лет тоже были. Говорится об офицерах, которые сейчас учатся, офицерах-курсантах, или тех, кто служил.

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Мобилизация мужчин до 25 лет / коллаж: Главред, фото: Верховная Рада, ua.depositphotos.com

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко высказался по поводу мобилизации граждан до 25 лет.

Речь идет об украинцах до 25 лет, которые до принятия закона о мобилизации, были ограниченно пригодны в военное время, а также непригодны в мирное время. Однако этот вопрос не касается призывников.

Роман Костенко в интервью Radio NV рассказал, что несколько дней назад было заседание комитета по вопросам национальной безопасности, чтобы разобраться в ситуации с мобилизацией украинцев до 25 лет.

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Он отметил, что людей 19 лет среди мобилизованных нет, потому что эта история закончилась, ведь как раз с 2022 года справки не давали, что человек ограниченно пригоден в военное время и непригоден в мирное время.

"Есть эта категория людей, которые получили, например, в 20 лет военный билет, что он ограниченно годен во время военного положения, а непригоден во время мирного, и в армию на срочную службу он не пойдет... Но когда он получает военный билет, он становится военнообязанным. И у нас эти категории не менялись. У нас были военнообязанные и призывники. И после того, как был принят закон, ничего же не изменилось: они были военнообязанные, они продолжали идти в Вооруженные силы", - пояснил Костенко.

В то же время секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отметил, что коллизии никакой по этому вопросу не возникло. По его словам, сейчас в комитете наработан законопроект, где будет история запрета призыва вот этих военнообязанных, и норма о том, что если такие люди попали на фронт в этот период, у них будет право на увольнение.

"Это не коллизия, так было и до. Люди имели статус военнообязанных, они пришли и взяли военный билет. А если ты военнообязанный, ты призывной во время действия военного положения. Это не была коллизия, это была норма еще до закона о мобилизации", - подчеркнул Костенко.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Он также рассказал, что предложения не призывать людей вообще до 25 лет тоже были. Говорится об офицерах, которые сейчас учатся в высших учебных заведениях, офицерах-курсантах, или тех, кто служил. На рассмотрение будет вынесен законопроект, который имеет целью уточнить критерии приемлемости для лиц, которые сталкиваются с проблемами призыва на военную службу.

В случае его одобрения Верховной Радой, новый закон позволит освобождать от призыва лиц, которые имеют на это право, а те, кто, скажем, имеет сейчас статус военнообязанного, который ранее был ограниченно годным, они просто не будут призываться.

В то же время, Костенко отметил, что Министерство обороны выступает против законопроекта, который позволит не мобилизовать военнообязанных украинцев до 25 лет, которые ранее были ограниченно годными. В Генштабе ВСУ также не поддерживают эту инициативу.

"Конечно, Генштаб как институция, мы сейчас не о моральных и этических вещах говорим, он за то, чтобы у них было больше военнослужащих, воинов, которые бы защищали страну. Так же и Министерство обороны", - пояснил нардеп.

Он также отметил, что комитет соответствующую инициативу наработает, а решение окончательно будет принимать все равно Верховная Рада голосованием.

Кто такой Роман Костенко Роман Костенко - народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, Генштаб рассматривает предложения, которые предусматривают добровольный призыв без привлечения ТЦК. В таких случаях подбор мотивированных бойцов поручат командирам воинских частей.

Заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова заявляла, что Министерство обороны Украины не видит необходимости вносить изменения в законодательство по мобилизации лиц в возрасте до 25 лет. По ее словам, у нас сейчас корректно прописано в законодательстве, что лица до 25 лет - это призывники, а не военнообязанные.

Стоит подчеркнуть, что в мае и июне 2024 года уровень мобилизации в Украине вырос более чем вдвое по сравнению с предыдущими двумя месяцами.

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