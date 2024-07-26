Более 4 млн человек обновили данные: в Минобороны сделали заявление о темпах мобилизации

Темпы мобилизации выросли - показатели очень отличаются от тех, что были в конце зимы и в начале весны. Также возросло количество мобилизованных по рекрутингу.

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В Минобороны сделали заявление о темпах мобилизации/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине по состоянию на середину июля свои учетные данные обновили уже 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов, что значительно превышает потребности войска на теперь.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин в интервью NV. Он рассказал, как изменилась ситуация с мобилизацией в течение нескольких месяцев после вступления в силу нового закона о мобилизации.

"Можем говорить об итогах на 17 июля - 4,6 млн военнообязанных, призывников и резервистов обновили свои учетные данные. Значительно возросло количество мобилизованных по рекрутингу. Этот закон (о мобилизации - ред.), по сути, подтолкнул людей к тому, чтобы занять активную позицию, взять ответственность за собственную судьбу и начать искать себя в украинском войске, в рядах Сил обороны - заходить на сайты, интересоваться, какие есть должности, соответствующие умениям и образованию этих людей", - отметил Лазуткин. видео дня

Кроме того, что после обновления данных теперь есть база, с которой можно работать представителям ТЦК, также произошел всплеск проактивности людей, которые колебались, но понимали, что скорее всего всё равно придется служить, и этот закон стал для них толчком, рассказал спикер Минобороны.

"Сейчас темпы мобилизации выросли. Мы имеем показатели, которые существенно отличаются от тех, которые были в конце зимы или в начале весны. Главное, чтобы этот темп не был потерян, и чтобы действительно происходило системное пополнение. 4,6 млн военнообязанных обновили свои данные. Это говорит уже о том, что есть база, с которой можно работать", - сказал он.

В ответ на вопрос, есть ли сейчас потребность в снижении призывного возраста, Лазуткин ответил, что пока такой острой необходимости нет. Он отметил, что сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска на сейчас. Однако, по его словам, хотя на сейчас такой необходимости нет, но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться.

Лазуткин также рассказал, что сейчас активно развивается рекрутинг, есть заинтересованность в этом среди украинцев. Только в этом году уже было более 10 тысяч обращений в рекрутинговые центры. Сейчас более 3,2 тыс. человек проходят оформление в ТЦК или уже обучаются в учебных центрах.

"На онлайн-платформах вообще было обработано более 300 тыс. резюме. В целом 17-18 тыс. вакансий было размещено из разных подразделений Сил обороны: это и ВСУ, и Нацгвардия, и СБУ, и Силы поддержки. Силы обороны сейчас самый большой работодатель в стране. Вы знаете, что зарплаты вполне достойные, дополнительное денежное обеспечение также. Для многих это является стимулом и мотивацией", - отметил Лазуткин.

Кто такой Дмитрий Лазуткин? Дмитрий Лазуткин (18 ноября 1978, Киев) - украинский поэт, журналист, телевизионный продюсер, спортивный комментатор. Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2024). С 2023 года проходит военную службу в составе 47 ОМБр "Магура" ВС Украины. С 10 апреля 2024 года является спикером Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

Что известно о законе о мобилизации/ Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Ранее в Минцифры назвали категории граждан, которым ВВК проходить не нужно. Военно-врачебная комиссия не нужна двум категориям граждан мобилизационного возраста.

Также ранее украинцам объяснили, как и где узнать свою военно-учетную специальность. Военно-учетную специальность должен знать каждый военнообязанный, она должна быть указана в военном билете.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что ЕС может создать условия, которые заставят мужчин вернуться в Украину. Украина сейчас "страдает от недостатка военных", поэтому европейские союзники должны ей в этом помочь, говорит Сикорский.

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