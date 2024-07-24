В Минцифры назвали категории граждан, которым ВЛК проходить не нужно

Военно-врачебная комиссия не нужна двум категориям граждан мобилизационного возраста.

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Не всем военнообязанным необходимо проходить ВВК / Коллаж: Главред, фото: flickr, Киевский областной ТЦК и СП

Военнообязанным украинцам, имеющим бронь от мобилизации, или же только подающим документы на ее получение, не нужно проходить ВВК. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель директора департамента по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации Валерия Ткач.

"Относительно ВВК, то согласно действующему законодательству забронированным не нужно проходить ВВК. Такие нормы законодательства уже вступили в силу", - сказала она.

Ткач уточнила, что военно-врачебную комиссию не нужно проходить до тех пор, пока не выйдет срок брони. Аналогичный механизм действий предусмотрен и для них, кто подает документы для получения бронирования.

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"У нас идет проверка наличия лица в "Обереге" и пребывания в трудовых отношениях этого лица с предприятием, которое определено как критически важное", - добавила представительница Минцифры.

Она рассказала и то, что за первую неделю, с тех пор как в "Дії" можно забронировать работников, этой услугой воспользовались 50 тысяч человек. При этом прирост компаний, которые пользуются этим сервисом, быстрый.

Эта услуга в "Дії", по словам Ткач, позволяет работнику не ходить в ТЦК, ведь вся необходимая информация отображается через приложение "Резерв+". Однако стоит отметить, что бронирование через портал пока доступно прежде всего для критически важных предприятий, предоставляющих товары и услуги Силам обороны.

Что такое Министерство цифровой трансформации Украины? Министерство цифровой трансформации Украины - центральный орган исполнительной власти, который отвечает за формирование и реализацию государственной политики в сфере цифровизации, открытых данных, национальных электронных информационных ресурсов, интероперабельности - взаимодействия сетевых систем на базе унифицированных интерфейсов или протоколов, внедрение электронных услуг и развитие цифровой грамотности граждан. Создано в сентябре 2019 года. Министерство является центральным удостоверяющим органом в сфере электронных доверительных услуг. Также к компетенции Министерства относится развитие широкополосного доступа к интернету, телекоммуникационных сетей и ИТ-индустрии, пишет Википедия.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Недавно сообщалось, что военнообязанные, которые вовремя обновили свои военно-учетные данные, получат специальную отметку в приложении Резерв+. Нововведение призвано облегчить работу ТЦК и полиции.

Накануне стало известно, что Министерство обороны Украины не видит необходимости вносить изменения в законодательство по мобилизации лиц в возрасте до 25 лет.

Ранее в ВСУ заявили, что после отмены статуса "ограниченно годный" в Украине люди, которые имели этот статус, должны повторно пройти медицинское обследование. Примерно десятую часть военнообязанных признают непригодным к военной службе.

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