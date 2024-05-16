Бронь для работников Glovo и Favbet Tech: в Кабмине отреагировали на скандал

Министр экономики Юлия Свириденко отметила, что постановление о бронировании военнообязанных, работающих на критически важных организациях и учреждениях.

https://glavred.info/ukraine/bron-dlya-rabotnikov-glovo-i-favbet-tech-v-pravitelstve-otreagirovali-na-skandal-10565639.html Ссылка скопирована

В правительстве рассказали, как происходит бронирование от мобилизации / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Первый вице-премьер-министр Украины, министр экономики Юлия Свириденко подтвердила существование указа, который предусматривает бронирование от мобилизации для работников Glovo, Visa, Favbet Tech и ряда других компаний. В своем Facebook она отметила, что отменит данный указ из-за общественного резонанса.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решение по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы оно отвечало требованиям времени и потребностям бизнеса", - отметила она.

Министр экономики также на примере сложившейся ситуации объяснила как происходит процесс бронирования. Она отметила, что указанные выше компании сделали официальное обращение в Минцифры.

видео дня

После этого Министерство цифровой трансформации приняло решение на основе 3 из 7 критериев о признании этих компаний критически важными.

В частности, Свириденко отметила, что соответствующее решение принято из-за отсутствия задолженности по ЕСВ, уровень зарплаты и то, что они являются резидентами Дія.Сіті.

Впоследствии министерство цифровой трансформации отправляет списки военнообязанных для дальнейшей проверки Генеральным штабом.

"На основе решения Генштаба, списки обрабатываются Министерством экономики. В случае отсутствия правовых оснований для отказа, принимается решение о бронировании работников. Мы понимаем, что бронирование специалистов - законное право бизнеса и возможность для страны в такое трудное время поддерживать нашу экономику налогами и сборами", - указывает первый вице-премьер-министр Украины.

Однако, по ее словам, этот вопрос не должен стать причиной споров и раскалывания общества.

Свириденко отметила, что будет проведено обновление постановления Кабмина о бронировании от мобилизации. По ее словам, обновленное постановление должно соответствовать запросу военных и в то же часть позволит работать экономике.

Что известно о бронировании Glovo, Visa, Favbet Tech

Сегодня, 16 мая народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Федиенко в своем Телеграмм-канале опубликовал фотографию указа о бронировании от мобилизации работников ряда компаний, в частности: Glovo, Visa, Favbet Tech.

Также среди компаний, которые забронировали своих работников есть:

ООО "Агри Чейн" - специализируется на разработке программного обеспечения для крупного и среднего агробизнеса;

ООО "Корт" - занимается проектированием легкой бронетехники, модернизацией и ремонтом бронетранспортеров, а также разработкой средств радиоэлектронной борьбы и анти-дроновыми системами;

ГП "ССМ" - согласно данным Yourcintrol, специализируется в сфере рекламных агентств.

Фото: Александр Федиенко

"Из всего списка связь с армией имеет лишь одна компания - "Корт", которая занимается разработкой систем РЭБ и беспилотников. В целом я не против экономической блокировки. Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, ребы, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон...", - отметил нардеп.

Что изменится в законе о мобилизации с 18 мая / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - кто имеет право на бронь от мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, Украина рассматривает вопрос справедливого и рационального бронирования военнообязанных от мобилизации. Стране нужна работающая экономика и инфраструктура для поддержки военных, которые защищают страну. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Мобилизация военнообязанных в возрасте от 25 лет может обеспечить Силам обороны Украины около 100 тысяч новых бойцов.

Кроме того, представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин комментируя вступление в силу обновленной версии закона о мобилизации в Украине указывает, что это позволит государству знать сколько здоровых мужчин в возрасте от 18 до 60 лет есть в наличии, какие они имеют военно-учетные специальности, и кто из них имеет право на бронирование или отсрочку. Он подчеркнул, что это изменит подход к войне.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред