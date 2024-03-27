Бронь от мобилизации с зарплатой от 35 000 грн: в Раде приняли решение

Правки, которые учитывают уровень зарплаты при мобилизации, все еще могут быть учтены в ходе рассмотрения законопроекта в сессионном зале Верховной Рады.

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В Раде отклонили бронирование от мобилизации по уровню зарплаты - нардеп / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отклонил поправки о бронировании военнообязанных с установленным уровнем заработной платы. Так называемый принцип "война для бедных" недопустим. Об этом заявил участник профильного комитета, парламентарий от фракции Слуга народа Игорь Копытин.

Как сообщает LIGA.net, депутат рассказал о том, что такие поправки были отклонены "даже без обсуждения".

"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких правок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо!" – сказал Копытин. видео дня

Как уточнил нардеп, комитет проводит предварительное рассмотрение и не исключено, что во втором чтении авторы правок могут инициировать их учет.

"Возможно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих правок смогут инициировать их учет", - подчеркнул Игорь Копытин.

Что такое бронь от мобилизации по зарплате? В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного вне зависимости от того, какую должность он занимает. Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель – с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, которые получают такую зарплату.

Закон о мобилизации – последние новости:

Верховная Рада 7 февраля проголосовала законопроект об усилении мобилизации в первом чтении. Документ под №10449 поддержали 329 парламентариев. Нардепы рассмотрели половину правок и продолжают работу над инициативой.

Скандальные правки, предусматривающие заморозку счетов и блокирование банковских карточек лиц, которых государство признает уклонистами, 12 марта было исключено из законопроекта Комитетом по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

В Минобороны раскрыли планы по мобилизации: государство намерено дать отдохнуть 330 тысячам украинских военных. Для этого власти собираются мобилизовать 500 тысяч украинцев.

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