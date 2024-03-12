Блокировка карт и ограничения на авто: комитет принял правки в законе о мобилизации

В Украине ожидается второе чтение законопроекта о мобилизации, в который было внесено массу правок. Некоторые из них рассмотрели сегодня, 12 марта. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
Одной из самых резонансных норм закона о мобилизации стало предложение блокировать банковские счета и ограничивать право на вождение автомобиля гражданам Украины.
Согласно словам нардепа, на заседании Комитета по нацбезопасности и обороне прошла правка, которая дает возможность исключить из текста законопроекта весь раздел изменений в Кодексе административного судопроизводства.
То есть, предложения о замораживании и блокировании счетов и банковских карт, ограничения на выезд за границу и управление автомобилем - будут отклонены.
Правка прошла с голосованием 7 голосов "За" и 6 голосов "Против".
Также, по словам Алексея Гончаренко, после этого заседание было прервано и закрыто главой комитета. Оно должно продолжиться завтра.
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине проводится в связи с российской агрессией. Мобилизация в 2014-2015 годах была частичной, то есть проводилась в отдельных местностях государства, а также касалась определенной части национальной экономики, Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций. С 2022 года в Украине объявлена и проводится общая мобилизация.
Всего за период 2014-2015 гг. проведено шесть волн открытой частичной мобилизации, пишет Википедия.
Мобилизация в Украине
Как сообщал Главред, в парламентском Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны в настоящее время серьезно рассматривают лишь одно ограничение для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации – по праву управления транспортными средствами. Об этом заявил член комитета и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский во время брифинга в среду, 6 марта.
Также, Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует рекомендовать Раде рассмотреть законопроект о мобилизации во втором чтении. Об этом сообщил член Комитета Федор Вениславский во время брифинга. Профильный комитет Верховной Рады еще не сформулировал своего заключения относительно законопректа.
Помимо прочего, в Украине могут разработать новую систему бронирования от мобилизации. Эту возможность могу предоставить IT-специалистам, чиновникам, полицейским и тем, кто получает зарплату определенного уровня. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.
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