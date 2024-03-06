В Раде рассказали, какое наказание придумали для уклонистов от мобилизации

Нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский пояснил, какие ограничения в Верховной Раде рассматривают для уклонистов.

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Ограничение права управления транспортным средством, говорит нардеп Вениславский, именно так в Раде хотят карать уклонистов / коллаж Главред, фото УНИАН и Генштаб ВСУ

В парламентском Комитете по вопросам нацбезопасности и обороны в настоящее время серьезно рассматривают лишь одно ограничение для военнообязанных, которые уклонялись от мобилизации – по праву управления транспортными средствами. Об этом заявил член комитета и нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский во время брифинга в среду, 6 марта.

По его словам, у нардепов была дискуссия о предоставлении ТЦК и СП (в просторечии – военкоматов) полномочий в судебном порядке ограничивать права граждан, а именно ‒ право на распоряжение денежными средствами на счете, право выезда за границу и право управления транспортным средством.

"Депутаты пришли к консенсусу на данный момент. И мы допускаем лишь одно ограничение — на право управления транспортным средством, если человек не выполнил условия ТЦК и не явился для оформления документов, для уточнения данных, или не явился за повесткой, которую он получил", – сказал Вениславский.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине

Напомним, 27 февраля, Комитет Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки начал рассмотрение законопроекта о мобилизации, к которому подали 4196 правок. Нардеп Федор Вениславский сообщил, что 28 февраля начали рассмотрение законодательных предложений, которые условно объединили в 17 основных блоков.

Как сообщал Главред, Вооруженные Силы Украины нуждаются в обязательной мобилизации не менее 250-300 тысяч человек. Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко отметил, что первый этап мобилизации 300 тысяч человек должен состояться в ускоренном порядке.

Кроме этого, в Украине упростили правила бронирования сотрудников оборонных предприятий. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности отметило, что компаниям, работающим на нужды армии, предложено два варианта бронирования.

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