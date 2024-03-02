Нет 'первого' и 'второго' сорта: военный резко высказался об откупе от мобилизации

Донаты на армию - это очень хорошо и это нужная вещь, но донаты не должны быть индульгенцией, сказал младший лейтенант Нацгвардии "Азов".

https://glavred.info/ukraine/net-pervogo-i-vtorogo-sorta-voennyy-rezko-vyskazalsya-ob-otkupe-ot-mobilizacii-10546799.html Ссылка скопирована

Военный раскритиковал идею "откупа" от мобилизации в зависимости от налогов / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Воевать должны все, независимо от социального статуса. Донаты на армию не должны освобождать от мобилизации. Такое мнение высказал историк, кандидат философских наук, младший лейтенант Национальной гвардии "Азов" Владислав Дутчак с позывным "Доцент" в интервью ТСН.

"Здесь очень тонкая грань. Есть человек, который имеет состояние миллиарды и он вкладывает миллион. Конечно, это много. А есть учительница-пенсионерка, которая даже шести тысяч не имеет, и эта женщина донатит тысячу. Так кто больше дал? Для меня очевидно, что миллион - это миллион. Но тысяча, которая из этих запасов дана, для меня она больше весит. Хотя с экономической точки зрения понятно. Если говорить о донатах на армию - это очень хорошо, и это нужная вещь. Но донаты - это не индульгенция. Это не должно выглядеть как откуп", - отметил военный.

Дутчак считает, что идея освобождения от мобилизации тех, кто платит большие налоги, может вызвать негативную реакцию общества и не является справедливой. По его словам, справедливая мобилизация важна для сохранения морального духа общества и его единства.

видео дня

"Давайте будем искренни и откровенны - у нас общество преимущественно малоимущие люди. И здесь возникнет закономерный вопрос, как в стихах Тараса Григорьевича Шевченко: кого в рекруты взяли? Сироту взяли у матери, одиночку, а богатого откупили. Очень сильно это бьет по морали и это сейчас очень остро чувствует народ. Вы посмотрите, как реагирует народ на коррупционные скандалы ... Извините, у нас Конституцию поменяли или у нас законодательство изменили, что есть первого сорта, второго сорта люди?" - подчеркнул он.

Он считает, что только тогда, когда все граждане будут бороться против врага бок о бок, страна будет сильной и сможет победить.

"Если плечом к плечу будут идти сражаться против врага и сын сельской учительницы и сын народного депутата, тогда будет крепкой эта страна. И тогда мы победим. А пока эти все вопросы откупов, лотереи - это просто замыливание глаз. Тыл должен быть надежным, должен быть резервом. А сейчас уже возникают, к сожалению, сомнения в этом", - добавил Дутчак.

Кто такой Владислав Дутчак? Владислав Васильевич Дутчак (позывной - Доцент; 30 июня 1975, г.Желтые Воды, Днепропетровская область) - украинский педагог, историк, военнослужащий, сержант полка "Азов" Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны. Кандидат философских наук (2005). Кавалер ордена "За мужество" III степени (2022), пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в новом законе о мобилизации предусмотрено бронирование или отсрочка для лиц, чья деятельность является критически важной для функционирования государства и общества. Нардеп Федор Вениславский отметил, что среди забронированных могут быть руководители органов власти, госслужащие и правоохранители, а также судьи и прокуроры.

Также заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП Роман Скрипник сообщил, что ТЦК теперь работает круглосуточно по формуле 24/7. Он также отметил, что предоставляется консультация и выдаются повестки даже ночью, если военнообязанный прибывает самостоятельно.

Кроме этого, военнослужащий Кирилл Сазонов отметил, что для набора военных в Вооруженные силы Украины необходимо сделать ставку на добровольцев, желающих присоединиться к конкретным бригадам. Он подчеркнул важность возможности выбирать место службы в зависимости от предпочтений и способностей, поскольку это позволяет формировать эффективные команды

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.