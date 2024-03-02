УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Нет "первого" и "второго" сорта: военный резко высказался об откупе от мобилизации

Руслана Заклинская
2 марта 2024, 19:32
Донаты на армию - это очень хорошо и это нужная вещь, но донаты не должны быть индульгенцией, сказал младший лейтенант Нацгвардии "Азов".
Нет 'первого' и 'второго' сорта: военный резко высказался об откупе от мобилизации
Военный раскритиковал идею "откупа" от мобилизации в зависимости от налогов / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Воевать должны все, независимо от социального статуса. Донаты на армию не должны освобождать от мобилизации. Такое мнение высказал историк, кандидат философских наук, младший лейтенант Национальной гвардии "Азов" Владислав Дутчак с позывным "Доцент" в интервью ТСН.

"Здесь очень тонкая грань. Есть человек, который имеет состояние миллиарды и он вкладывает миллион. Конечно, это много. А есть учительница-пенсионерка, которая даже шести тысяч не имеет, и эта женщина донатит тысячу. Так кто больше дал? Для меня очевидно, что миллион - это миллион. Но тысяча, которая из этих запасов дана, для меня она больше весит. Хотя с экономической точки зрения понятно. Если говорить о донатах на армию - это очень хорошо, и это нужная вещь. Но донаты - это не индульгенция. Это не должно выглядеть как откуп", - отметил военный.

Дутчак считает, что идея освобождения от мобилизации тех, кто платит большие налоги, может вызвать негативную реакцию общества и не является справедливой. По его словам, справедливая мобилизация важна для сохранения морального духа общества и его единства.

видео дня

"Давайте будем искренни и откровенны - у нас общество преимущественно малоимущие люди. И здесь возникнет закономерный вопрос, как в стихах Тараса Григорьевича Шевченко: кого в рекруты взяли? Сироту взяли у матери, одиночку, а богатого откупили. Очень сильно это бьет по морали и это сейчас очень остро чувствует народ. Вы посмотрите, как реагирует народ на коррупционные скандалы ... Извините, у нас Конституцию поменяли или у нас законодательство изменили, что есть первого сорта, второго сорта люди?" - подчеркнул он.

Он считает, что только тогда, когда все граждане будут бороться против врага бок о бок, страна будет сильной и сможет победить.

"Если плечом к плечу будут идти сражаться против врага и сын сельской учительницы и сын народного депутата, тогда будет крепкой эта страна. И тогда мы победим. А пока эти все вопросы откупов, лотереи - это просто замыливание глаз. Тыл должен быть надежным, должен быть резервом. А сейчас уже возникают, к сожалению, сомнения в этом", - добавил Дутчак.

Кто такой Владислав Дутчак?

Владислав Васильевич Дутчак (позывной - Доцент; 30 июня 1975, г.Желтые Воды, Днепропетровская область) - украинский педагог, историк, военнослужащий, сержант полка "Азов" Национальной гвардии Украины, участник российско-украинской войны. Кандидат философских наук (2005). Кавалер ордена "За мужество" III степени (2022), пишет Википедия.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в новом законе о мобилизации предусмотрено бронирование или отсрочка для лиц, чья деятельность является критически важной для функционирования государства и общества. Нардеп Федор Вениславский отметил, что среди забронированных могут быть руководители органов власти, госслужащие и правоохранители, а также судьи и прокуроры.

Также заместитель начальника Черкасского областного ТЦК и СП Роман Скрипник сообщил, что ТЦК теперь работает круглосуточно по формуле 24/7. Он также отметил, что предоставляется консультация и выдаются повестки даже ночью, если военнообязанный прибывает самостоятельно.

Кроме этого, военнослужащий Кирилл Сазонов отметил, что для набора военных в Вооруженные силы Украины необходимо сделать ставку на добровольцев, желающих присоединиться к конкретным бригадам. Он подчеркнул важность возможности выбирать место службы в зависимости от предпочтений и способностей, поскольку это позволяет формировать эффективные команды

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама

Главное за день

Из руин достали тела мамы с малышом: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

Из руин достали тела мамы с малышом: Зеленский отреагировал на удар РФ по Одессе

19:55 Украина
Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели

Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели

18:53 Украина
РФ рвется вперед на востоке: ВСУ выбили оккупантов под Купянском – DeepState

РФ рвется вперед на востоке: ВСУ выбили оккупантов под Купянском – DeepState

18:18 Украина
Все главные новости

Популярное

Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его наезд на ее дочь-молчунью Паперную 7956

Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его "наезд" на ее дочь-молчунью Паперную

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера 5295

Угроза наступления на Киев: украинцев предупредили об опасности с севера

Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря 4426

Штормить будет 5 дней: Украину накрыла 4-балльная магнитная буря

Режим Путина остался без канала поставок боеприпасов от КНДР: СМИ узнали детали 2464

Режим Путина остался без канала поставок боеприпасов от КНДР: СМИ узнали детали

Последние новости

20:57

Россиян будут бить новым оружием: эксперт раскрыл детали современной разработки

20:45

Выращиваем перец дома: когда сажать и как, чтобы был большой урожай

20:14

Сырский получил карт-бланш на кадровые изменения в ВСУ - Зеленский

19:55

Из руин достали тела мамы с малышом: Зеленский отреагировал на удар РФ по ОдессеФотоВидео

19:35

Польская блокада выгодна Россиимнение

Россия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – БадракРоссия готовит новое наступление и без проблем положит в этой войне 2-3 миллиона россиян – Бадрак
19:32

Нет "первого" и "второго" сорта: военный резко высказался об откупе от мобилизации

18:53

Армия Украины уничтожила 15-й российский Су-34 за последние две недели

18:51

Распространенная ошибка, которую совершают люди, выращивая овощи в своем саду

18:50

Ракеты Балтии на 300 км и страх у Путина: эксперт назвал сценарии ответа НАТО России

Реклама
18:18

РФ рвется вперед на востоке: ВСУ выбили оккупантов под Купянском – DeepState

17:59

ВСУ отработали по Су-34 и Су-35: в ВС намекнули на уничтожение самолетов РФ

17:43

Майор ВСУ – о ситуации у Авдеевки: остановлено активное продвижение войск РФ

17:36

Враг изменил тактику: в ВСУ назвали оружие оккупантов, для которого нет "противоядия"

17:09

В РФ взорвали подстанцию у оборонных заводов: в ГУР сделали важное заявление

17:07

Войска РФ гонят голосовать на "выборах" Путина в оккупации: в ВСУ раскрыли детали

16:37

"Мы меняемся, и слава Богу": Михаил Хома объяснил, почему не поет песен DZIDZIO

16:35

"Время работает на РФ": Орбан выдал новое скандальное заявление о войне в Украине

16:15

РФ выбрала новые цели на востоке: в ВСУ назвали, какие города под угрозой

15:57

"Лучше передать технику": в Минобороны Польши отказались посылать войска в Украину

15:45

Только люди с орлиным зрением найдут собаку в пещере за 6 секунд: сложная оптическая иллюзия

Реклама
15:44

Украина в 2022-м могла выбить войска РФ в Крым: эксперт назвал ошибку БайденаВидео

15:43

Ждите мои дорогие поклонники: Алла Пугачева сделала интригующий анонсВидео

15:33

Три вещи, которые привлекают крыс в ваш сад: как избежать появление грызунов

15:08

ВСУ мощно потрепали врага: генерал раскрыл крупные потери РФ на востоке

14:23

Олег Скрипка захотел "декоммунизировать" супружеские измены

14:09

Ключевой год для Путина: Данилов сделал прогноз по войне РФ против Украины

14:09

Более 20 тысяч пожаров за неделю: наступление РФ набирает обороты - The Economist

14:07

Умерла популярная дизайнер и "икона стиля"

13:35

Украинцы уничтожают самолеты на очень больших расстояниях: в ВС следали заявление

13:23

Церковный праздник 3 марта: почему нельзя одалживать деньги и брать их взаймы

13:12

Слабая линия обороны Украины помогает наступлению РФ: в NYT раскрыли детали

13:09

Режим Путина остался без канала поставок боеприпасов от КНДР: СМИ узнали детали

12:57

Анна Саливанчук впервые прокомментировала развод с мужем-нардепом

12:46

Быстро сменяются в гареме: Цибульская прокомментировала новый роман Остапчука

11:45

"В ближайшие пару месяцев": в Эстонии сделали прогноз о трудном моменте для Украины

11:39

Как выехать мужчинам из Украины в марте: адвокат объяснил, какие правила действуют

11:36

Число жертв в Одессе выросло: из-под завалов достали тело ребенкаФото

11:34

Лунный календарь на 3 марта: какой части тела нужно уделить особенное внимание

11:22

Какие трусы лучше носить мужчинам: как правильно выбрать белье

11:09

Впервые в истории: немецкие истребители вылетели на перехват самолетов РФ в Латвии

Реклама
10:43

Племянник Ольги Сумской оценил ее реакцию за его "наезд" на ее дочь-молчунью Паперную

10:30

Китайский гороскоп на 3 марта: Быку - чувство долга, Дракону - сильное влечение

10:26

РФ воюет против гражданских: Зеленский отреагировал на удар по Одессе и обратился к ЗападуФото

09:48

В Санкт-Петербурге российская ПВО охотилась на дрон и повредила многоэтажкуВидео

09:38

"Происходят некоторые события": Виталий Козловский заинтриговал изменениями в жизни

09:06

ВСУ уничтожили 14 "Шахедов" и отправили в вечный полет еще один вражеский Су-34Фото

08:51

Кто сможет получить бронь от мобилизации: в Раде дали ответ

08:29

"Шахеды" атаковали Харьков и область, есть "прилеты": что известно

08:10

Политическая система США догулялась до мышеймнение

07:27

РФ ударила по многоэтажке в Одессе, есть погибшие и пострадавшие: все подробностиФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять