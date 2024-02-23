"Будет поздно": Арахамия жалуется на проблемы с мобилизацией

Украинская армия нуждается в непременном подкреплении и доукомплектации людьми.

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Арахамия жалуется на проблемы с мобилизацией / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина должна принять огромный вызов, связанный с мобилизацией, несмотря на противоречия в социуме. Об этом заявил глава депутатской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью журналистке Наталье Мосийчук.

По словам Арахамии, граждане не хотят вступать в Вооруженные силы Украины , а бригады в этот момент непременно нуждаются в доукомплектации. Он утверждает, что некоторые подразделения ВСУ наполнены только на 40% и это всё может привести к тому, что Украина "доиграется".

"Есть очень большой вызов. С одной стороны общество не хочет уже мобилизации, мы это уже видим, с другой стороны в армии нуждаются в мобилизации, потому что есть бригады где уровень комплектования 40%", - объяснил чиновник. видео дня

Маленькие донаты - не долг родине

Также Давид Арахамия сообщил, что многие расслабляются и считают, что маленькие донаты позволяют думать, что долг родине закрыт, однако это не так. Народный депутат добавил, что такая политика в обществе может привести к тому, что войска России могут снова оказаться под Киевом и тогда единство уже не поможет.

"Но можно так доиграться, что будет 20% комплектации... Под Киевом у нас появятся мгновенно войска и "снова единство", но будет уже поздно", - прогнозирует нардеп.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, вопрос о мобилизации в Украине комплексный - но в первую очередь он касается ротации военнослужащих на фронте. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Также, ответственность за проваленную мобилизацию в Украине не ляжет на одни плечи, она будет коллективной. Такой комментарий дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Наталье Мосийчук.

К тому же, в Украине правила бронирования работников оборонных предприятий теперь упрощены. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Как говорят чиновники, компаниям, которые работают на нужды армии, предложено два варианта бронирования.

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