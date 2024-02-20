Кто ответит за проваленную мобилизацию: комментарий секретаря СНБО

В Украине приняли новый законопроект о мобилизации в первом чтении. Как сложится его судьба - пока неизвестно.

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Кто ответит за проваленную мобилизацию: / коллаж: Главред, фото: 36ОБМП, Викимедиа

Ответственность за проваленную мобилизацию в Украине не ляжет на одни плечи, она будет коллективной. Такой комментарий дал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Наталье Мосийчук.

По словам Данилова, в Украине каждый месяц совершается постоянный призыв в Вооруженные силы Украины, остановит который невозможно как минимум по той причине, что защитники и защитницы Украины регулярно получают ранения на фронте и нуждаются в отдыхе.

"И мы имеем понимание, что это должно быть то подкрепление, которое будет подготовленным, которое имеет понимание, где и каким способом будет служить. Когда мы говорим, что кто-то провалил мобилизацию...Сегодня есть цифра - когда было начало войны, очень много людей пошло воевать даже не заходя в военкомат. Они понимали, где происходит бой, они подходили к боевой единице, становились в строй - их фактически всех принимали, потому что была такая ситуаци", - комментирует секретарь СНБО.

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При этом Алексей Данилов согласен с тем, что в работе ТЦК необходимо наводить порядок, чтобы в них не проявлялось то, что и не должно было проявляться.

"Это же люди, они иногда бывают слабые. Иногда кто-то за кого-то может попросить. У нас есть еще врачебный компонент довольно большой в этом процессе. Вопрос непростой, но надо понимать, что это ответственность всех нас за нашу страну. И находить здесь крайнего, что один человек виноват в том, что у нас такая ситуация, не совсем корректно. Это все мы", - подытожил он.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, народные депутаты имеют 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы предлагать изменения и дополнения к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона.

Также, не так давно в Министерстве юстиции Украины выдвинули предложение о мобилизации заключенных, не спрашивая их решения. Немного позже стало известно, как их могут использовать на фронте.

К тому же, вопрос о мобилизации в Украине комплексный - но в первую очередь он касается ротации военнослужащих на фронте. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

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