"Дайте им лопату в руки": Минюст о мобилизации осужденных

В Украине планируют дать разрешение на мобилизацию осужденных. Для чего они могут быть нужны - в материале Главреда.

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Минюст о мобилизации осужденных / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Не так давно в Министерстве юстиции Украины выдвинули предложение о мобилизации заключенных, не спрашивая их решения. Немного позже стало известно, как их могут использовать на фронте. Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в эфире "Радио Свобода".

По словам министра, в начале войны были помилованы около 300 осужденных, которые присоединились в последствии к ВСУ. Также в Украине тысячи граждан с судимостью самостоятельно проявили желание быть в ВСУ, среди них есть даже те, кто когда-то получил пожизненное заключение.

При этом, важно понимать, что в Украине "вне радаров" ТЦК находятся граждане, у которых когда-то была судимость, и количество таких людей достигает 50 000.

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"Такие граждане, как это ни странно, почему-то не подлежат воинскому учету. И речь идет о десятках тысяч, по меньшей мере 50 тысяч граждан, которые каким-то образом избегают мобилизации, не подпадают под радары ТЦК, из-за того, что они когда-то там совершили преступление", - говорит Малюська.

К тому же, важно понимать, что в планах государства проведение тщательного анализа лиц с инвалидностью, чтобы предупредить все риски. В целом, осужденные могут не только учавствовать в боевых действиях, но и привлекаться к выполнению других задач.

"Во всяком случае, наши воины же не только стреляют из автомата или пулемета, они и копают. Не хотите давать им автомат или пулемет, дайте им лопату в руки, чтобы копали. Короче говоря, есть множество категорий тех, кто находится в местах лишения свободы, учитывая не то, что они могут кого-то убить или ранить, а по другим соображениям. Например, те, кто нарушил правила дорожного движения, что повлекло какие-то тяжкие последствия. Почему такой человек не может защищать и быть в рядах Вооруженных сил Украины?", - подытожил министр.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, новая масштабная мобилизация повлечет за собой экономический коллапс. Об этом рассказал доктор экономический наукт Андрей Длигач. Согласно словам эксперта, увеличивать растраты на армию на данный момент практически невозможно.

Также, мужчины с условными сроками наказания в дальнейшем подлежат мобилизации в Украине. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

К тому же, народные депутаты имеют 14 дней между первым и вторым чтением, чтобы предлагать изменения и дополнения к законопроекту о мобилизации. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в эфире национального телемарафона. По его словам, после того, как депутаты внесут свои поправки, законопроект будет направлен на рассмотрение в соответствующий комитет. Стефанчук отметил, что этот процесс займет время, а второе чтение закона может состояться не ранее, чем 21 февраля.

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