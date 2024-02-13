Условный срок не спасает от мобилизации: в Нацполиции дали разъяснения

Мужчин с условным сроком могут мобилизовать. Такое решение суда не означает возможность избежать мобилизации.

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Условный срок не спасает от мобилизации/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Нацполиция

Мужчины с условными сроками наказания в дальнейшем подлежат мобилизации в Украине. Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, сообщает "Цензор.нет".

"Они и в дальнейшем подлежат мобилизации. Условный срок больше о том, что если человек совершит повторно то же самое, то тогда уже будет реальный срок", − заявил он.

Цуцкиридзе выразил мнение, что суд, выбирая условия отбывания такого наказания, руководствуется тем, что уклонист является потенциальным военным ВСУ.

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"Я думаю, что при вынесении такого решения суд руководствуется тем, что это в будущем потенциальный военный ВСУ. И выносит решение таким образом, чтобы всё же возможность служить у него была", − добавил Цуцкиридзе.

Замглавы Нацполиции отметил, что наличие досудебного расследования и даже подозрения не является поводом не служить. Он добавил, что здесь надо смотреть на то, какая именно мера пресечения была избрана и не ограничивает ли она человека в передвижении.

Мобилизация в Украине

Ранее в Раде рассказали, когда закон об усилении мобилизации будет принят. Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что законопроект №10449 об усилении мобилизации, возможно, будет принят Верховной Радой Украины до конца февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц − в начале апреля.

Также ранее боец ВСУ высказался о мобилизации и подчеркнул, что "люди не понимают, насколько драматична ситуация". Военные констатируют большую нехватку боеприпасов и людей на фронте.

Напомним, командир "Волков да Винчи" раскрыл, сколько еще людей необходимо мобилизовать. Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов заявил, что в Украине надо мобилизовать как минимум еще 250 тысяч человек, ведь без этого наша армия просто не сможет воевать против России.

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