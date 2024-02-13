В Конгрессе грозятся ультиматумом по проекту с помощью Украине: выдвинули требование

Спикер Палаты представителей США (нижняя палата Конгресса) республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и США, если не будут внесены изменения относительно границы с Мексикой.
Как сообщает The Hill, Джонсон дал понять, что не вынесет инициативу на голосование, даже если ее утвердит Сенат.
"При отсутствии каких-либо изменений в пограничной политике от Сената, Палате представителей придется продолжать работать над этими важными вопросами по своему усмотрению. Америка заслуживает лучшего, чем статус-кво Сената", - сказал он.видео дня
В частности, глава Палаты представителей подверг критике пакет из-за отсутствия в нем положений относительно безопасности американских границ.
"Законопроект Сената о внешней помощи замалчивает наиболее насущную проблему", - подчеркнул Майк Джонсон.
Помощь Украине от США
США временно приостановили военную помощь Украине, поскольку Конгресс пока не проголосовал за ее продление. В Сенате США утвердили завершение дебатов по тексту пакетного законопроекта. Возможно, инициатива будет полностью одобрена в Сенате в первой половине этой недели.
Вероятный кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп разразился "условием" о помощи Украине. В частности, он "призвал" Сенат не голосовать за пакет законопроектов и давать деньги союзникам только в долг.
Пакет законопроектов, включающих помощь Украине на $60 млрд, "свяжет руки" Трампу, считает республиканец Джеймс Вэнс. По его словам, документ предусматривает помощь Украине до сентября 2025 года. И если придет Трамп, он не сможет длительное время проводить собственную политику по этому вопросу.
Другие новости:
- Худший сценарий для ВСУ: названы сроки "обвала" фронта без помощи США – NYT
- Сенат США принял решение о помощи Украине: что известно
- Сергей Стерненко. Такер Карлсон совершает ИПСО против США