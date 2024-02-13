Помощь Украине от США: Сенат еще на шаг приблизил голосование

Сенаторы США приняли ходатайство о прекращении дебатов по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Следующим шагом стало принятие ходатайства о прекращении дебатов по обновленному тексту законопроекта HR 815 (Законодательный инструмент Закона о Национальной Безопасности 2024), которое было поддержано 66 сенаторами (при необходимых 60), против проголосовали 33 сенатора", - написала Маркарова в Facebook.
На выходных сенатор-демократ Крис Мерфи выразил мнение, что Сенат окончательно одобрит проект в первой половине этой недели.
Напомним, проект рассматривают без части, касающейся самого болезненного вопроса о южной границе. Изначальный проект документа заблокировали республиканцы.
Военная помощь Украине
Как сообщал Главред, 8 февраля Сенат принял процедурное решение для дальнейшего рассмотрения законопроекта о выделении дополнительной помощи Украине, Израилю и Тайваню.
11 февраля Сенат США проголосовал за преодоление последнего процедурного препятствия и приблизил окончательное голосование законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню, которое состоится в ближайшие дни.
Вероятный кандидат на пост президента США, 45-й глава государства Дональд Трамп "призвал" Сенат не голосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню. Он считает, что Штаты должен давать деньги в долг, а не просто так.
Тем временем в НАТО рассматривают возможность взять на себя координацию поставок оружия Украине для защиты от страны-агрессора России. Ранее в Североатлантическом альянсе говорили, что не хотят становиться частью конфликта с РФ, и поэтому не вмешивалось в вопрос поставок оружия, а оставляли это на усмотрение отдельных стран-членов. Если НАТО начнет координировать предоставление Украине оружия, это будет полным изменением курса блока.
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