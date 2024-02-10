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НАТО хочет координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа – СМИ

Алёна Воронина
10 февраля 2024, 09:22
В Альянсе опасаются, что военная помощь США для Украины может прекратиться в случае победы на выборах Дональда Трампа.
НАТО, военная помощь
НАТО может начать координировать предоставление оружия Украине, чтобы переиграть Трампа/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, скрин

В НАТО рассматривают возможность взять на себя координацию поставок оружия Украине для защиты от страны-агрессора России.

Ранее в Североатлантическом альянсе говорили, что не хотят становиться частью конфликта с РФ, и поэтому не вмешивалось в вопрос поставок оружия, а оставляли это на усмотрение отдельных стран-членов. Если НАТО начнет координировать предоставление Украине оружия, это будет полным изменением курса блока. О таких намерениях Альянса сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах.

Отмечается, что в НАТО считают вероятной опасность прекращения поставок оружия в Украину, если на выборах в США победит Дональд Трамп. Чтобы обезопасить себя от возможных изменений в политике Соединенных Штатов, руководство Альянса хочет интегрировать формат "Рамштайн" в структуры блока.

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"В НАТО начинается фундаментальная смена курса: западный оборонный союз готовит планы относительно того, чтобы взять на себя координацию поставок вооружения в Украину", – говорится в материале издания.

Также в издании отмечают, что разработкой плана по интеграции занимались советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Военная помощь Украине

Напомним, Сенат США принял решение о помощи Украине. 8 февраля, в Сенате США повторно рассмотрели законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, но на этот раз без включения вопросов миграционной реформы и безопасности границы. Проголосовало более 60-ти сенаторов, что означает, Сенат США принял процедурное решение для рассмотрения предоставления помощи Украине. Далее этот вопрос должна рассмотреть Палата представителей.

Ранее в США объяснили важность помощи Украине. Заместитель министра обороны Штатов по вопросам международной безопасности Селеста Волландер заявила, что Россия лишила бы Украину независимости и атаковала бы страны Европы ракетами и дронами, если бы США не предоставили военную помощь украинцам во время вторжения РФ. В такой ситуации угрожала бы опасность американским гражданам.

Также ранее сообщалось, что в Украине могут поднять налоги, если мы не получим помощь от США. Решение о помощи Украине от США пока что так и не приняли. Однако именно от этого пакета зависит ситуация в Украине.

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