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РФ атаковала бы НАТО ракетами и БПЛА: в США объяснили важность помощи Украине

Андрей Ганчук
9 февраля 2024, 14:06обновлено 9 февраля, 15:27
Дело еще не завершено, угроза страны-агрессора России на данный момент не устранена, сказала представитель Министерства обороны США Селеста Волландер.
США, ВСУ
Помощь Украине предотвратила атаки войск РФ на Европу - Пентагон / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, командование ОС ВСУ

Россия лишила бы Украину независимости и атаковала бы страны Европы ракетами и беспилотниками, если бы США не оказали военную помощь украинскому государству в ходе полномасштабного военного вторжения. В такой ситуации грозила бы опасность американским гражданам. Об этом заявила заместитель министра обороны Штатов по вопросам международной безопасности Селеста Волландер.

Как сообщает Голос Америки, она рассказала о том, что если бы Украина не выстояла, в опасности оказались бы военные и гражданские лица США в Европе.

"Теми БПЛА, которые, как вы наблюдаете, россияне посылают из Крыма по украинским городам, они могли бы атаковать европейские столицы. Те крылатые ракеты, которые россияне используют против украинской критически важной энергетической инфраструктуры, они угрожали бы союзникам США по НАТО", - полагает Волландер.

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По ее словам, военная помощь Украине со стороны Штатов не допустила подобного сценария.

"Но дело еще не закончено и угроза от России не устранена", - подчеркнула Селеста Воландер.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден обратился к Конгрессу США и призвал в срочном порядке принять законопроект, который включает решение вопросов миграционной политики и помощь Украине, Израилю и Тайваню. Он обвинил Трампа в блокировании инициативы.

8 февраля Сенат США провел процедурное голосование о помощи Украине. Законодатели будут рассматривать законопроект с военной поддержкой Киева. Повторное голосование, согласно регламенту, должно состояться в конце февраля.

В странах ЕС разнесли Конгресс и призвали помочь Украине. Делегаты из Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Дании, Исландии и Норвегии приехали в Вашингтон, раскритиковали американских законодателей, и призвали принять законопроект с военной поддержкой Киева.

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новости США ВСУ Пентагон военная помощь война России и Украины
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