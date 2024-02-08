Сенат США принял решение о помощи Украине: что известно

Сенат США поддержал процедурное голосование за законопроект о совместной помощи для Украины, Израиля и Тайваня.

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Сенат США принял решение о помощи Украине / Коллаж Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Сегодня, 8 февраля, в Сенате Соединенных Штатов Америки (США) решили повторно рассмотрели законопроект по финансированию помощи Украине, Израилю и Тайваню, но на этот раз без включения вопросов миграционной реформы и безопасности границы. Об этом говорится в видеотрансляции из Сената США.

Для успешного решения о рассмотрении законопроекта о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню проголосовать "За" должно было более 60-ти сенаторов.

По состоянию на сейчас проголосовало уже более 60-ти сенаторов, что означает, Сенат США принял процедурное решение для рассмотрения предоставления помощи Украине. Далее этот вопрос должна рассмотреть Палата представителей.

видео дня

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, военная помощь Соединенных Штатов Америки и их партнеров сейчас является критически важной для Украины. Эта помощь в ближайшем будущем будет иметь решающее значение для того, чтобы наша страна могла развивать собственную оборонно-промышленную базу. Об этом указывают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников в Европе и США оказать большую поддержку Украине перед своим визитом в Вашингтон. Он подчеркнул, что пришло время совместно поддержать Украину и выслать сигнал главе Кремля Владимиру Путину о твердости и стабильности международного сообщества.

Президент США Джо Байден заявил, что бывший президент Дональд Трамп виноват в том, что миграционная система в стране не работает. Он также призвал Конгресс как можно быстрее принять компромиссный законопроект с усилением миграционной политики, который также содержит дополнительное финансирование для помощи Украине.

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