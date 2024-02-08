'Помощи ФРГ будет недостаточно': Шольц жестко высказался о поддержке Украины

Международное сообщество должно послать сигнал Путину, что поддержка Украины не ослабнет, а будет продолжаться долго, заявил Олаф Шольц.

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Германия не смогла бы поддержать Украину в одиночку / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, defense.gov

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников в Европе и США оказать большую поддержку Украине перед визитом в Вашингтон. Он подчеркнул, что пришло время совместно поддержать Украину и послать сигнал главе Кремля Владимиру Путину о твердости и стабильности международного сообщества. Об этом сообщило издание RND.

"Сейчас настал момент, когда мы должны сделать то, что сейчас необходимо, а именно совместно предоставить Украине возможность защитить себя и одновременно послать очень четкий сигнал российскому диктатору Владимиру Путину", - заявил Шольц.

По его словам, поддержка Украины должна быть длительной и стабильной, чтобы Путин не мог рассчитывать на ее уменшение в будущем.

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"Сигнал заключается в том, что он не может рассчитывать на то, что наша поддержка ослабеет, но она продлится достаточно долго и будет достаточно большой. Это послание должно быть передано вместе в ближайшие дни и недели", - пояснил немецкий канцлер.

Политик подчеркнул, что Германия "сделала очень большой вклад", но этой поддержки "будет недостаточно, если не будет достаточной поддержки везде". Шольц отметил, что Украина защищает себя всем, чем может, однако, чтобы страна могла продолжать бороться с оккупантами необходима поддержка.

"И того, что было обещано до сих пор в Европе, и того, что также было обещано в резолюциях Конгресса США, все еще недостаточно. Поэтому мы должны найти способ сделать больше вместе", - добавил канцлер.

Помощь Украине от Германии

Напомним, Германия предоставила большой пакет военной помощи Украине. Среди предоставленного оружия - боевые машины Marder, самоходные установки Gepard, беспилотники-разведчики RQ-35 Heidrun, транспортные средства и другое оборудование.

Также депутат Бундестага Йоханнес Арльт заявил, что Германия не может предоставить Украине ракеты Taurus из-за ограниченных запасов и отсутствия возможности их производства. Он считает, что в условиях нестабильной ситуации и потребности в укреплении собственной безопасности, предоставление такой помощи неразумно. Вместо этого, Германия должна сосредоточиться на увеличении производства оружия и боеприпасов, которое будет полезным как для страны, так и для помощи Украине.

Глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев заявил, что голосование Бундестага по Украине не является "предательством". Он указал, что провал голосования связан с внутриполитическими спорами в Германии, а не нежеланием поддержать Украину.

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