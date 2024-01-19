Германия не дает Украине ракеты Taurus: у Шольца назвали три причины

Нужно наладить производство оружия и боеприпасов – такие меры необходимы, чтобы снабжать как Германию, так и Украину, сказал Йоханнес Арльт.

https://glavred.info/world/germaniya-ne-daet-ukraine-rakety-taurus-u-sholca-nazvali-tri-prichiny-10534619.html Ссылка скопирована

У Германии мало ракет Taurus, их самим не хватает - депутат Бундестага / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, из открытых источников

Германия пока не может дать Украине дальнобойные ракеты Taurus, поскольку у Берлина их мало. Увеличить их производство пока нет возможности. К тому же немецкое государство должно предпринять усилия для укрепления своей безопасности, и в такой ситуации предоставлять Украине ракеты неразумно. Нужно увеличивать производство оружия и боеприпасов. Об этом заявил депутат Бундестага от правительственной Социал-демократической партии Йоханнес Арльт.

Как сообщает DW, он рассказал о том, что у ФРГ ограниченные запасы ракет Taurus, а страна пока не может наладить их производство для пополнения запасов немецкой армии.

"Поэтому учитывая наши союзнические обязательства перед НАТО и с учетом тех мер, которые мы должны принять для усиления собственной безопасности, было бы разумнее эти ракеты не предоставлять", - считает Арльт. видео дня

Также Йоханнес Арльт подчеркнул, что сейчас является важным создать условия для надежного производства оружия и боеприпасов. Это важно как для Германии, так и для оказания помощи Украине.

Ракеты Taurus для Украины

На днях оппозиционный блок ХДС/ХСС в немецком парламенте анонсировал вынесение на голосование вопроса предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus. Оппозиционеры отметили, что такие ракеты могли бы помочь ВСУ оттеснить российских оккупантов.

Бундестаг провалил голосование за ракеты Taurus для Украины. Среди парламентариев возникли острые обсуждения вопроса. Инициативу поддержали 178 депутатов, 485 проголосовали против, трое воздержались.

"Зрады" нет: в голосовании Бундестага по Taurus Украине ситуация немного проще, сказал депутат, глава украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев. Провал голосования связан с внутриполитическими парламентскими спорами в Германии. Нардеп прогнозирует, что вопрос с ракетами будет проголосован до 22 февраля.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.