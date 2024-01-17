Передача Taurus в тупике: Бундестаг провалил голосование, вспыхнул скандал

Вопрос передачи Украине ракет вызвал спор между депутатами и ожесточенную дискуссию.

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Это уже пятое неудачное голосование в Бундестаге / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Немецкие депутаты не поддержали проект резолюции ХДС/ХСС, в котором оппозиция призвала правительство Шольца одобрить передачу Украине крылатых ракет большой дальности Taurus, говорится на сайте парламента.

Проект поддержали 178 депутатов, в то же время 485 выступили против, еще трое воздержались.

Как пишет Укринформ, представитель фракции ХДС/ХСС, которая вынесла представление на обсуждение, Керстин Ферегге напомнила, что канцлер Олаф Шольц объявил о "смене времен" через несколько дней после нападения России на Украину и обещал много инициатив в этой связи. Но, утверждает депутат, 2 года спустя очень мало чего из обещанного было воплощено в жизнь.

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Ее однопартиец Флориан Хан также призвал тех политиков, которые искренне поддерживают Украину, поддержать передачу ракет. Он обвинил правительственную коалицию "Светофор" в лицемерии и заметил, что голосование по теме ракет было 4 раза отклонено в стенах Бундестага.

В дебатах выступили депутаты других партий, сообщает корреспондент агентства. Представители правящей коалиции старались не говорить о ракетах, а представители правых и левых выступили резко против и в очередной раз говорили о "невозможности одержать победу над ядерной державой", преступности использования немецкого оружия против русских и "необходимости мирных переговоров".

Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц и его правительство до сих пор отказывают Украине в передаче крылатых ракет Таурус, потому что это, по мнению Берлина, может привести к нежелательной эскалации российско-украинской войны.

Более того, министр обороны ФРГ Борис Писториус не раз утверждал, что эти ракеты "не смогут значительно изменить ход войны". С чем не согласен ряд аналитиков.

Параллельно в Германии растет количество поддерживающих решение Шольца не передавать Киеву Taurus.

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