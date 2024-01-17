Всю страну накрывает шторм: украинцев предупредили об очень серьезной опасности

Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут снегопады, дожди, метели и сильные порывы ветра.

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Прогноз погоды в Украине на 18 января / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 18 января будет снежной, ветреной и даже дождливой. Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях из-за оттепели и снега с дождем могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 4 уровень опасности.

Синоптики предупреждают о том, что почти во всей Украине объявлено штормовое предупреждение - и уровень опасности. Порывы ветра могут быть 15-20 м/с, а в Карпатах - до 25 м/с.

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Прогноз погоды в Украине на 18 января / фото: ventusky

Погода 18 января

В Украине 16 января будет облачно. В этот день в Украине прогнозируют снег и дождь, на дорогах будет гололед и гололедица. Ветер в этот день будет юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра и метели.

"Температура в Западной и южной части ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 4-9° тепла, в Крыму до 12° тепла; на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла; на северо-востоке ночью 12-17° мороза, днем около 0°. В Карпатах значительный снег и мокрый снег, метель; температура ночью 1-6° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -19

По данным meteoprog, 18 января будет морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Сумской области. Там температура воздуха опустится до -19...+3 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +1...+10 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 18 января / фото: meteoprog

Погода 18 января в Киеве

В Киеве 18 января будет облачно. Синоптики ночью прогнозируют снег, а днем будет дождь. На дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Могут быть сильные порывы ветра. Ухудшение погоды может привести к нарушению движения транспорта на дороге.

"Температура по области ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла; в Киеве 6-8° мороза, днем 3-5° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 18 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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