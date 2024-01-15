В Украине изменится погода и налетит шторм: какая опасность ждет украинцев

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

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Погода в Украине на 16 января / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 16 января будет снежной, ветреной и даже дождливой. Синоптики предупреждают о гололеде и гололедице. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности. В западных областях порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности.

Погода в Украине на 16 января / фото: ventusky

Погода 16 января

В Украине 16 января будет облачно. В этот день в Украине прогнозируют снег и дождь, на дорогах будет гололед и гололедица. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра и метели.

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"В южной части, днем в Донецкой и Луганской областях дождь, ночью с мокрым снегом, температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 2-7° тепла. В центральных, Харьковской, Сумской областях снег, днем с дождем, гололед, налипание мокрого снега, температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории местами небольшой снег, температура ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза. В Карпатах снег, температура ночью и днем 5-10° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +6

По данным meteoprog, 16 января будет теплее, чем до этого. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха опустится до -7...-3 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +2...+6 градусов.

Погода в Украине на 16 января / фото: meteoprog

Погода 16 января в Киеве

В Киеве 16 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют небольшой снег, на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура по области ночью 3-8° мороза, днем 0-5° мороза; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 1-3° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине на 16 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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