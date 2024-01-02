4 бури врежут одна за другой: календарь магнитных бурь на январь 2024

Первая магнитная буря накрыла Украину 1 января. Она продлится минимум до 4 января.

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Календарь магнитных бурь на сентябрь 2024 года / фото: pexels

Украину накроют очень сильные магнитные бури в январе. В этом месяце "штормить" будет минимум 4 раза. Об этом сообщает meteoagent.

Согласно графику первая магнитная буря ворвалась в Украину уже 1 января. Ее мощность достигала 4-х баллов. 2 января сила геомагнитного шторма сильно выросла до почти 6-ти баллов. Ожидается, что 3 января мощность бури опустится, но 4 января вновь повысится.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2024 года / фото: meteoagent

8-10 января будет бушевать новая магнитная буря. Она не будет очень сильной. Ожидается, что сила шторма будет на уровне 3-х баллов.

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14-15 января будет сильная магнитная буря - 4-бальная. После этого её геомагнитный шторм станет слабее. 19 января будет бушевать новая буря - 3-бальная. Эта буря будет однодневной.

Ожидается, что к концу месяца больше не будут бушевать магнитные бури.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2024 года / фото: Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать при магнитной буре

Для того чтобы свести к минимуму негативное воздействие бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до неё.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

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