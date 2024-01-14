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В Украину врывается шторм: скорость ветра будет 25 м/с

Ангелина Подвысоцкая
14 января 2024, 18:58
Синоптики предупреждают о том, что в Украине будут снегопады, метели и гололедица.
В Украину врывается шторм: скорость ветра будет 25 м/с
Прогноз погоды в Украине на 15 января / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 15 января будет снежной, морозной и ветреной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины даже при низких дополнительных нагрузках. Там объявили 3 уровень опасности. В западных областях порывы ветра могут достигать 20 м/с, а в Карпатах - 25 м/с.

погода 15 января
Прогноз погоды в Украине на 15 января / фото: ventusky

Погода 15 января

В Украине 15 января будет облачно. В этот день в Украине прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. Ветер в этот день будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Также могут быть сильные порывы ветра и метели.

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"Температура ночью 2-7° мороза, в центральных областях до 10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму ночью около 0°, днем 4-9° тепла. В Карпатах временами снег, местами порывы юго-западного ветра 25 м/с, метель. Температура ночью 5-10° мороза, днем 2-7° мороза", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -9

По данным meteoprog, 15 января будет морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Луганской области. Там температура воздуха опустится до -9...+1 градуса. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха опустится до -3...+4 градусов.

погода 15 января
Прогноз погоды в Украине на 15 января / фото: meteoprog

Погода 15 января в Киеве

В Киеве 15 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег, на дорогах будет гололедица. В этот день ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

"Температура ночью 2-7° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 3-5° мороза, днем 0-2° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

погода 15 января
Прогноз погоды в Украине на 15 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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