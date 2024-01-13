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Когда в Украине сильно потеплеет: синоптик назвала дату

Алёна Воронина
13 января 2024, 12:00
Столбики термометров совсем скоро будут подниматься вверх, ожидается потепление.

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Погода в Украине скоро станет теплее/ УНИАН

Погода в Украине после значительных морозов скоро станет намного теплее. Уже через несколько дней термометры будут показывать плюсовую температуру воздуха.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она отмечает, что потепления стоит ожидать уже с обеденного времени воскресенья, 14 января. Тогда температура будет колебаться от -3 до +3 градусов.

видео дня

По ее словам, в воскресенье в нашей стране будет преобладать влажная погода, будет идти снег и мокрый снег.

А вот существенно теплее станет с 15-16 января, однако в эти дни стоит быть готовыми к сильному ветру.

"В воскресенье в Украине будет преобладать влажная погода со снегом и мокрым снегом, 14-го января днем ожидается потепление до 3 мороза-3 тепла. 15-16 января будет доминировать теплая воздушная масса с порывистым ветром", – отметила синоптик.

Погода в Украине 14 января
Погода в Украине 14 января/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Напомним, ранее метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине в выходные, 13 и 14 января. Он сказал, где будет холоднее всего – в каких областях столбики термометров опустятся до -21 градуса.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что новая волна похолодания накроет Украину. Похолодание придет в нашу страну на несколько дней, после чего столбики термометров снова будут подниматься вверх.

Также раньше синоптик сказала, когда будут самые холодные дни в ближайшее время. В Украину ненадолго придет потепление, но сразу после этого на три дня вернутся сильные морозы. Синоптик назвала даты нового похолодания.

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