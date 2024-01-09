Снова ударят трескучие морозы: синоптик сказала, когда будут самые холодные дни

В Украину ненадолго придет потепление, но сразу после этого на три дня вернутся сильные морозы. Синоптик назвала даты нового похолодания.

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Погода в Украине – синоптик сказала, когда будут самые холодные дни/ unsplash.com

Погода в Украине на несколько дней станет теплее, но потом снова вернется похолодание. В среду и четверг, 10 и 11 января, столбики термометров немного поднимутся вверх. Однако в период с 12 по 14 января включительно снова ударят сильные морозы.

После такого похолодания снова придет потепление. Температура начнет подниматься, начиная с обеденного времени воскресенья, 14 января. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

"Прошлая ночь была очень холодной, на севере кое-где -20 и ниже. Ближайшим холодным периодом будет 12, 13 и 14 января, однако уже преимущественно без -20-ти, разве что на крайнем севере. А уже днем 14 и далее 15-го января ожидается потепление", – рассказала синоптик. видео дня

Также она предупредила, что в четверг, 11 января, будет больше осадков – будет снег и мокрый снег. Однако в этот день будет достаточно тепло, днем температура воздуха составит от -3 до +2 градусов.

Погода в Украине 10 января

Диденко отмечает, что в среду, 10 января, температура воздуха повысится. В ночь на среду еще немного поморозит, а в течение дня ожидается от 0 до -5 градусов мороза.

"Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный. Осадки завтра какие-то серьезные – вряд ли. На дорогах – гололедица, и водителям, и пешеходам осторожно", – отметила синоптик.

Погода в Украине 10 января/ Укргидрометцентр

Погода в Киеве 10 января

В столице Украины 10 января не ожидается существенных осадков. Ночью температура воздуха составит от -5 до -7 градусов, днем от 0 до -2 градусов мороза.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такая Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что в Украину идет новая волна похолодания. Представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что погода в Украине в ближайшие дни останется холодной, но уже с 11 января придет небольшое потепление, а потом снова ударят морозы.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко назвала дату, когда в Украину придет потепление. В Украину на несколько дней придет потепление, но потом снова похолодает, говорит синоптик.

Раньше синоптик предупредил об опасной погоде. Кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 8 по 14 января. Он отметил, что в течение недели столбик термометра местами будет опускаться даже до -27 градусов. Чуточку теплее будет лишь на юге нашей страны.

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