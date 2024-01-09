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В Украину идет новая волна похолодания: когда мороз даст украинцам "передышку"

Анна Ярославская
9 января 2024, 08:38
Самой морозной была минувшая ночь с 8 на 9 января. 11-го числа морозы немного ослабнут, но ненадолго, рассказала синоптик.

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Прогноз погоды на январь 2024 - когда ждать потепления / Фото: pixabay.com

Погода в Украине в ближайшие дни останется холодной, но уже с 11 января придет небольшое потепление, а потом снова ударят морозы. Прогноз погоды озвучила представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии изданию NV.

По ее словам, самой морозной была минувшая ночь с 8 на 9 января. В Черниговской и Сумской областях столбики термометров опустились до 23−25 градусов мороза.

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Сегодня и завтра, 9−10 января, ночью температура воздуха будет колебаться в пределах −15…−21 градуса, днем −7…−12 градусов. В южных областях и на Закарпатье ожидается ночью −6…−13 градусов, днем −1…−7 градусов.

Погода в Украине 9 января
Погода в Украине 9 января / Фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 10 января
Прогноз погоды на 10 января / Фото: meteo.gov.ua

В большинстве областей погода будет преимущественно без осадков, только ночью в южных и юго-восточных областях еще возможен снег.

"11-го января немножечко морозы ослабнут, и в ночные часы уже будет −2…−8 градусов, днем — от -3 и даже до +2", — сказала синоптик.

11 января пройдет небольшой снег и мокрый снег. Без осадков будет на юге и Закарпатье.

При этом на дорогах будет сохраняться гололедица практически по всей территории Украины.

Погода в Украине 11 января
Погода в Украине 11 января / Фото: meteo.gov.ua

В Украину идет новая волна похолодания

С 12−13 числа синоптик прогнозирует новое снижение температуры воздуха, но уже не такое интенсивное.

Ночью 12 января столбики термометров покажут −7…−13, на северо-востоке похолодает до -17 градусов, а 13 января в восточных и северо-восточных областях ночная температура достигнет −14…−20 градусов. На юге, юго-востоке и на Закарпатье ожидается от −3 до −9 градусов.

12 января умеренный снег и дождь будет на крайнем юге и юго-востоке страны, тогда как в северных, западных и большинстве центральных областей днем уже будет без существенных осадков.

Погода в Украине 12 января
Погода в Украине 12 января / Фото: meteo.gov.ua

13 января в большинстве западных, северных и местами еще в центральных областях синоптик прогнозирует небольшой снег, на остальной территории - без осадков.

"В конце рабочей недели могут быть порывы ветра до 15−20 м/с", — сказала Птуха.

Согласно прогнозу погоды, морозная погода будет преобладать по всей территории Украины в течение следующих 10 дней.

"Возможно, определенное повышение будет уже с середины следующей недели. Но, опять же, пока что плюсовых значений не ожидаем", — отметила синоптик.

Прогноз погоды на 13 января
Прогноз погоды на 13 января / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве

В Киеве и Киевской области 9−10 января будет преобладать погода без осадков, возможны прояснения. На дорогах гололедица.

Температура воздуха сегодня ночью составит −15…−17, днем −7…−9.

10 января ночью −6…−8, днем −1…−3.

11 января ночью до -3, днем около 0 градусов.

12−13 января снова ожидается определенное снижение температуры. Ночью - небольшой снег, днем - без существенных осадков.

13-го числа ночью без осадков, днем небольшой снег, добавила синоптик.

Погода в Киеве на неделю
Погода в Киеве на неделю / Фото: sinoptik.ua

Погода на сегодня

Как сообщал Главред, погода в Украине 9 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины. Там объявили 3 уровень опасности.

Также синоптик спрогнозировала, когда в Украину придет потепление - названа дата.

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