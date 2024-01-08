Очень жесткий мороз и штормовое предупреждение: прогноз погоды на 9 января

Температура воздуха в некоторых областях опустится почти до 20 градусов мороза.

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Прогноз погоды в Украине на 9 января / фото: pexels

Погода в Украине 9 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти большие снежные лавины. Там объявили 3 уровень опасности.

Прогноз погоды в Украине на 9 января / фото: ventusky

Погода 9 января

В Украине 9 января будет облачно с прояснениями. В этот день в южных и юго-восточных областях прогнозируют снег и гололед. В северо-восточных областях будут метели. Ветер в этот день будет северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Могут быть сильные порывы ветра и метели.

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"Температура ночью 15-20° мороза, на Черниговщине и Сумщине до 25°, днем 7-12°; в южных областях и на Закарпатье ночью 8-13° мороза, в Крыму 1-6° мороза, днем 2-7° мороза, на Закарпатье и в Крыму около 0°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -18

По данным meteoprog, 9 января будет морозно. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской и Сумской областей. Там температура воздуха опустится до -18...-9 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха опустится до -6...-1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 9 января / фото: meteoprog

Погода 9 января в Киеве

В Киеве 9 января будет облачно с прояснениями. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. В этот день ветер будет северо-восточный с переходом на северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности из-за гололеда. На дорогах может быть затруднено движение транспорта.

"Температура по области ночью 15-20°, днем 7-12° мороза; в Киеве ночью 15-17°, днем 7-9° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 9 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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