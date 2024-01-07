20-градусный мороз, штормовой ветер и метели: Украину накрывает серьезная непогода

В Украине скорость порывов ветра может достигать 20 м/с. Синоптики объявили І уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: depositphotos.com/ua

Погода в Украине 8 января будет снежной и морозной. На дорогах будет гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. В южных областях будут сильные порывы ветра - до 15-20 м/с. Ожидаются сильные снегопады и метели.

В Ивано-Франковской и Закарпатской областях могут сойти снежные лавины. Там объявили 3 уровень опасности.

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Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: ventusky

Погода 8 января

В Украине 8 января будет облачно. В этот день в Украине прогнозируют снег, гололед и метели. Ветер в этот день будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, могут быть сильные порывы.

"В южной части умеренный дождь с переходом в мокрый снег, местами значительные осадки; гололед, налипание мокрого снега; температура ночью и днем от 4° тепла до 1° мороза, днем в Крыму 7-12° тепла. В северных, Волынской и Ровенской областях местами небольшой снег; температура ночью 11-16°, днем 8-13° мороза (в Черниговской и Сумской областях ночью 15-20°, днем 10 - 15° мороза)", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -15

По данным meteoprog, 8 января будет снег. Самая низкая температура воздуха будет на территории Черниговской области. Там температура воздуха повысится до -15...-4 градусов. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +8...+ 11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: meteoprog

Погода 8 января в Киеве

В Киеве 8 января будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют снег и гололедицу. В этот день ветер будет северо-восточный со скоростью 7-12 м/с, ожидаются и порывы ветра. Синоптики объявили и уровень опасности, может быть затруднено движение транспорта.

"Температура по области ночью 11-16° мороза, днем 8-13° мороза; в Киеве в течение суток 11-13° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 8 января / фото: meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее климатолог Вера Балабух рассказала о рекордных температурах в Украине. Она рассказала, какая погода ожидает Украину в 2024 году. Погода в нашем государстве с каждым годом меняется. Глобальное потепление сильно повлияло на планету и эта тенденция сохраняется и в дальнейшем.

Также климатолог об опасности в 2024 году. Экстремальных погодных условий у нас может быть больше и в последующие годы, говорит Вера Балабух.

Кроме этого, климатолог сообщила о самом сильном морозе и необычных аномалиях, которые ждут Украину в январе и феврале 2024 года. По ее словам, погода в Украине в эти месяцы будет необычной. Средняя за месяц температура воздуха в течение года будет выше нормы.

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