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Ударит мороз -27 градусов: синоптик предупредил об опасной погоде

Алёна Воронина
7 января 2024, 16:22
На Украину надвигаются очень сильные морозы. Будут осадки в виде снега и ледяной крупы, кое-где метели.

Погода, мороз, зима
Погода в Украине будет опасной – ударит мороз -27 градусов/ unsplash.com

Погода в Украине на неделю, с 8 по 14 января, будет очень морозной. В течение недели столбик термометра местами будет опускаться даже до -27 градусов.

Значительное снижение температуры воздуха произойдет из-за прихода арктических масс. Холоднее всего будет в восточных, северных и западных областях. Относительно теплые температуры будут только на юге Украины. Об этом рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, сообщает meteoprog.

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Ниже всего температура будет опускаться во вторник, 9 января (в этот день в западных областях кое-где столбик термометра будет опускаться до -24...-26 градусов) и в субботу, 13 января (тогда в западных, центральных и северных областях местами будет -22...-27 градусов).

Погода в Украине 8 января

В понедельник, 8 января, в Украине будут сложные погодные условия из-за влияния южного циклона. Плохая погода не затронет только северные области, Полесье и Закарпатье.

Будут осадки в виде снега, ледяной крупы, в центральных и южных областях преимущественно дожди. Местами будет гололед, метель, на дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в центральных, восточных и южных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью в западных и северных областях от -11 до -16 градусов, местами на Черниговщине и Сумщине до -22; днем от -9 до -14 градусов. В центральных и восточных областях в течение суток от -8 до -13 градусов, на Харьковщине до -17. В южной части от -2 до +3 градусов, в Крыму днем до +13.

Погода в Украине 8 января
Погода в Украине 8 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 9 января

Во вторник, 9 января, ночью в южных и восточных областях ожидается снег, местами он будет идти вместе с дождем. Днем в Украине осадков не прогнозируется. Местами будет гололед, на дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с, ночью в южной части и на левобережье местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью снизится до от -15 до -20 градусов, в западных областях местами до от -24 до -26, на юге от -8 до -13 градусов. Днем в Украине от -8 до -13.

Погода в Украине 9 января
Погода в Украине 9 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 10 января

В среду, 10 января, в восточных и Сумской областях пройдет небольшой снег, на остальной территории страны без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, на востоке днем отдельные порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от -9 до -14 градусов, в восточных и западных областях местами от -17 до -22; днем кратковременное повышение температуры до -2...-7, в северных областях и на Закарпатье около 0 градусов.

Погода в Украине 10 января
Погода в Украине 10 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 11 января

В четверг, 11 января, ночью на севере левобережья будет идти небольшой снег, местами будет метель. Такая же погода будет днем в большинстве областей, кроме южной части и Закарпатья. На дорогах гололедица.

Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-17 м/с. Температура воздуха ночью от -3 до -8 градусов, в восточных и западных областях местами от -12 до -17; днем от -4 до +1 градуса.

Погода в Украине 11 января
Погода в Украине 11 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 12 января

В пятницу, 12 января, ожидается небольшой, кое-где умеренный снег. На дорогах будет гололедица. Ветер западный, с переходом на северный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток от -6 до -11 градусов, в Крыму около 0 градусов.

Погода в Украине 12 января
Погода в Украине 12 января/ Укргидрометцентр

Погода в Украине 13 января

В субботу, 13 января, ночью в Крыму, Приазовье и на востоке, днем также в северных областях и на Полесье пройдет небольшой снег. В остальных регионах без осадков. На дорогах гололедица.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью снизится до от -16 до -21 градуса, в западных, центральных и северных областях местами до от -22 до -27 градусов. Днем от -10 до -15, в западных и южных областях от -3 до -8 градусов.

Погода в Украине 14 января

В воскресенье, 14 января, в западных, центральных и северных областях будет снег, местами метель. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью от -8 до -13 градусов, в восточной части от -15 до -21; днем от -3 до -8 градусов, на юге и в Крыму около 0 градусов.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Погода в Украине

Напомним, ранее синоптик назвала дату сильного похолодания, когда будет штормовой ветер и -22 градуса мороза. В части регионов будет мокрый снег и снег с дождем.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что в Украину придут аномальные температуры – в некоторых регионах будет +15 градусов, а в некоторых -20 градусов. Часть территории нашего государства накроет сильный мороз, но при этом в части областей будет температура до +15. Такой контраст температур повлечет за собой осадки.

Также ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что на Украину надвигаются 2 циклона. Новые циклоны принесут влажную погоду, но на долго они не задержатся. Однако уже через несколько дней в Украину начнет снова заходить арктический холод, будут морозы.

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