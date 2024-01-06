УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Нужно найти корабль и моряка в сложной оптической иллюзии: загадка для самых сообразительных

Алёна Воронина
6 января 2024, 18:32
Не каждому удастся всего за 6 секунд понять, где именно скрывается разгадка, ведь она очень хорошо замаскирована.
Девушка, загадка
Надо найти корабль и моряка на картинке за 6 секунд/ коллаж: Главред, фото: Pinterest, unsplash.com

Оптические иллюзии проверяют наше умение нестандартно мыслить, ведь все образы, которые представлены в таких загадках, бросают вызов нашему привычному восприятию вещей. Всё, что мы видим на таких изображениях, может оказаться не таким, как нам кажется на первый взгляд.

Только люди с исключительной смекалкой и внимательностью смогут разгадать следующую загадку, в которой нужно отыскать моряка и корабль на интересной картинке. Такая оптическая иллюзия способна кого угодно завести в ступор, ведь правильный ответ очень хорошо замаскирован, пишет jagranjosh.

Готовы ли вы проверить свою наблюдательность? Если готовы – тогда вперед. Но помните, что время на разгадывание этой загадки ограничено – правильный ответ нужно найти всего за 6 секунд, что делает задание еще более трудным.

видео дня

На картинке мы видим мужчину в шляпе. На первый взгляд кажется, что кроме него никого и ничего больше на рисунке нет. Но это не так. Это именно тот случай, когда не стоит доверять своему первому впечатлению.

Попробуйте сконцентрироваться на задании и не отвлекаться ни на что другое, чтобы максимально быстро справиться с задачей. Но если вам не удается найти разгадку всего за 6 секунд – не стоит расстраиваться. Просто продолжайте поиски, не обращая внимания на время.

И помните, что стоит мыслить нестандартно и стараться смотреть на картинку под разными углами.

Оптическая иллюзия
Надо найти корабль и моряка на картинке за 6 секунд/ Pinterest

А когда разгадаете загадку, можете поделиться ею со своими родными и друзьями – возможно они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Оптическая иллюзия
Чтобы заметить ответ, нужно перевернуть картинку вверх ногами/ Pinterest

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти льва среди зебр за 6 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятался хитрый лев. Придется быть максимально внимательными.

Также ранее мы рассказывали о сложной загадке, в которой нужно найти 6 скрытых слов на картинке. Не каждому удастся заметить, где же спрятаны эти слова. Они очень хорошо замаскированы.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Реклама

Главное за день

В Украину врывается шторм: будет снег, метель и мощный ветер

В Украину врывается шторм: будет снег, метель и мощный ветер

19:58 Синоптик
11 погибших взрослых и детей: РФ ударила ракетами по домам в Покровском районе

11 погибших взрослых и детей: РФ ударила ракетами по домам в Покровском районе

18:45 Украина
Есть сдвиг: в ГУР сообщили о хороших новостях по обмену пленными

Есть сдвиг: в ГУР сообщили о хороших новостях по обмену пленными

18:35 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:58

В Украину врывается шторм: будет снег, метель и мощный ветер

19:41

"Дефицит в головах болванов": Гетманцев прокомментировал нехватку средств для военных

19:33

ГУР зажигает, но не свечи: о доброй традиции в спецслужбемнение

19:29

Резкое обострение под Авдеевкой: эксперт назвал фактор, который определит ход битвы

19:15

Бывший Лорак показал страстные поцелуи с новой девушкой

НАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - КлочокНАТО не торопится с передачей ракет Украине, потому что готовится к войне с РФ - Клочок
19:10

Лунный календарь на 7 января: от чего следует воздержаться во вторую половину дня

18:45

11 погибших взрослых и детей: РФ ударила ракетами по домам в Покровском районеФотоВидео

18:35

Есть сдвиг: в ГУР сообщили о хороших новостях по обмену пленными

18:32

Нужно найти корабль и моряка в сложной оптической иллюзии: загадка для самых сообразительных

Реклама
18:31

"Ослепли" на несколько РЛС и потеряли БК: ГУР раскрыло детали мощного удара в Крыму

18:29

Тоня Матвиенко призналась, почему у нее больше не будет детей от Арсена Мирзояна

17:42

"Реагирование готовится": ГУР высказалось о возможном наступлении РФ на Харьков

17:22

Угроза для Харькова: в ВСУ отреагировали на информацию о новом наступлении России

16:58

Кристина Агилера показала редкое фото со своей дочерью

16:48

"Европа является мишенью": Россия нападет на страны ЕС в 2024 году - Бессмертный

16:47

Военные могут остаться без выплат: в бюджете не хватает миллиардов - нардеп

16:11

Эти простые действия могут спасти вас от аппендицита: признаки болезни, о которых не расскажет врач

16:01

Меладзе-старший попал в больницу в тяжелом состоянии

15:59

Боевые действия на территории Крыма: в ГУР анонсировали новые "сюрпризы" для РФ

15:59

Ракеты скоро закончатся: США могут прекратить поставки ракет к Patriot - NYTФото

Реклама
15:50

Как вывести синюю ручку с белой рубашки: хитрый способ, о котором многие не знают

15:26

Здоровье будет очень крепким весь год: что нужно выпить 7 января

15:21

Как почувствовать себя счастливым: психологи назвали метод, который работает мгновенноВидео

15:06

Россия запустила стратегию против Украины: Подоляк раскрыл план Путина

15:05

Ивлеева все: блогерша покинула Россию с пятью огромными чемоданами

14:12

Ни в коем случае не пейте кофе в течение первого часа после сна: ответ эксперта вас удивит

14:11

Потери катастрофические: эксперт проанализировал ситуацию под Авдеевкой

14:09

"Захват" Синьковки и "блокировка" Купянска: названы цели РФ на Харьковщине

13:57

Мобилизация украинцев за границей: будет ли Берлин выдавать Киеву военнообязанных

13:38

У американского певца обнаружили опухоль мозгаВидео

13:11

Только 1 из 10 человек может найти попугая за 8 секунд: оптическая иллюзия для гениев

13:09

Разведка Британии – о сбитии трех Су-34: РФ получила удар на левобережье Херсонщины

13:01

Кейт Миддлтон "убита горем" из-за решения принца Уильяма о будущем сына Джорджа

12:55

Польша договорится с фермерами о прекращении блокады границы с Украиной — СМИ

12:35

Это заставит РФ капитулировать: в Бундестаге призвали принять важное решение

12:12

Погиб вместе с дочерьми: на самолете разбился молодой голивудский актер

12:07

Головоломка для настоящих детективов: нужно найти число 337 в море чисел 357

12:01

Передача Украине $300 млрд активов РФ: Зеленский призвал Запад к решительному удару

11:56

Россияне будут двигаться в сторону Харькова: полковник ВСУ назвал направление удара

11:32

Китайский гороскоп на 7 января 2024: Змее - усталость, Обезьяне - напряженные отношения

Реклама
11:22

Жена с ребенком остались на трассе: на Закарпатье работники ТЦК похитили украинца

10:59

ВСУ – о ситуации на поле боя: войска РФ активно атакуют на двух направлениях

10:29

Забудьте о варениках: готовим самые вкусные рипляники на Святвечер, аутентичное украинское блюдо

10:16

Как Украине победить в войне: СМИ озвучили "рецепт" прорыва на фронте

10:11

"Пусть нервничают": в ВСУ назвали цель удара по управлению РФ под Севастополем

09:46

Выборы в США: более 20 штатов могут запретить Трампу баллотироваться – NYT

09:16

ВСУ в Евпатории сокрушили пункт ПВО всего Крыма: партизаны раскрыли подробности

09:02

Взрывы в Крыму: ВСУ ударили по аэродрому Саки

08:32

"Не кипишуйте": Кулеба объяснил заявление Госдепа об уменьшении помощи Украине

08:25

Хмельницкую область атаковали российские "Шахеды": что известно

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять