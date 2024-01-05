Как быстро снять гель лак дома: нужно выполнить 5 шагов для идеального результата

Если нет возможности сходить к мастеру, эту процедуру можно провести даже самостоятельно. Но важно соблюдать несколько правил.

https://glavred.info/life/kak-bystro-snyat-gel-lak-doma-nuzhno-vypolnit-5-shagov-dlya-idealnogo-rezultata-10530920.html Ссылка скопирована

Как быстро снять гель лак дома/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Если есть возможность, для снятия гель-лака лучше посетить мастера, который сделает это быстро и главное – безопасно для ногтей. Но нередко могут возникать ситуации, когда вы не можете обратиться к мастеру по тем или иным причинам. И тогда приходится искать способы, как снять гель лак в домашних условиях.

Это можно сделать самостоятельно, но стоит придерживаться важных правил, чтобы не повредить ногтевую пластину.

Чтобы снять гель лак в домашних условиях без вреда для ногтей, нужно иметь под руками несколько средств и инструментов, которые помогут провести процедуру легко, без больших усилий и главное – безопасно. Итак, вам понадобится жидкость для снятия лака; ватные диски и ножницы, которыми эти диски нужно будет разрезать; пилочка для ногтей, апельсиновая палочка и пищевая фольга.

видео дня

Далее нужно действовать по следующему алгоритму:

Пилочкой для ногтей частично спилить верхний шах покрытия на ногтях. Таким образом вы улучшите доступ к покрытию для жидкости для снятия лака. Жидкость после этого лучше будет проникать в гель-лак и быстрее поможет его размягчить. На этом этапе вам понадобятся ватные диски, которые нужно разрезать на частицы, чтобы каждая из них была размером с ноготь. Эти частицы обмакнуть в средство для снятия лака, положить на каждый ноготь и обернуть кусками пищевой фольги. Далее нужно подождать около 15 минут и снять фольгу. За это время жидкость для снятия лака смягчит покрытие ногтей и подготовит его к удалению. После этого нужно взять апельсиновую палочку и соскребать ею размягченные части покрытия. Нужно быть осторожными с ногтевой пластиной, чтобы не повредить ее. Далее нужно снять остатки лака мягкой пилочкой и отполировать ногти.

Если после первого раза покрытие не удалось снять полностью, то нужно повторить процедуру. Лучше еще раз положить на ногти ватные диски, смоченные в жидкости для снятия лака, чем пытаться силой оторвать лак.

После проведения процедуры стоит смазать ногти и кутикулу специальным маслом, а затем воспользоваться кремом для рук.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.