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Нужно найти 6 скрытых слов на картинке: сложная загадка на сообразительность

Алёна Воронина
4 января 2024, 06:25
Не каждому удастся заметить, где же спрятаны эти слова. Они очень хорошо замаскированы.
Загадка, девушка
Нужно найти 6 скрытых слов на картинке/ коллаж: Главред, фото: Bored Panda, unsplash.com

Разгадывание головоломок оптических иллюзий помогает тренировать мозг. Таким образом можно улучшить свою внимательность и наблюдательность и научиться замечать такие детали, которые раньше даже не попадали под прицел нашего взгляда.

В следующей загадке зашифрованы шесть слов на английском языке, которые нужно отыскать максимально быстро, пишет jagranjosh.

Слова спрятаны на картинке где изображен интересный зимний сюжет – много детей съезжают на санках с заснеженных склонов, радуясь такому развлечению. Кое-где с детьми также наслаждаются зимними развлечениями и домашние животные.

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Непросто будет отыскать, где же именно на картинке спрятаны шесть слов, ведь многие детали будут отвлекать вас от этой задачи. Придется максимально сосредоточиться на этой загадке и не отвлекаться, чтобы найти все слова.

Для того, чтобы легче было искать, можете в уме поделить картинку на части и проводить осмотр каждой такой части отдельно. Таким образом легче будет сосредоточиться на отдельных деталях и взгляд не будет бегать от одного звена сюжета к другому.

Загадка
Нужно найти 6 скрытых слов на картинке/ Bored Panda

Когда разгадаете загадку, можете предложить ее своим родным и друзьям – вдруг они также захотят проверить свою внимательность и наблюдательность.

Внизу мы оставили правильный ответ.

На картинке зашифрованы следующие слова: frost (с англ. мороз), chill (холод), toboggan (тобоган – сани без полозьев, а также вид санного спорта), cold (холодный), sled (сани), ice (лед).

Загадка
Слова очень хорошо замаскированы/ Bored Panda

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд найти мужчину на рисунке. Лишь людям с хорошо развитой внимательностью удастся заметить, где же на этой картинке спрятан мужчина.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд. Не каждому удастся быстро заметить, где на рисунке есть скрытые лица.

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интересные новости оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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