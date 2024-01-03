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Только люди с "орлиным зрением" увидят 3 отличия: загадка на внимательность

Алёна Воронина
3 января 2024, 22:30
Эта загадка с поиском различий окажется более сложной, чем кажется на первый взгляд. Задание нужно выполнить всего за 12 секунд.
Девушка, загадка
Нужно найти 3 отличия между картинками за 12 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Find The Difference JP

Разнообразные загадки, в которых нужно отыскать различия между двумя картинками, прекрасно тренируют внимательность и учат замечать такие детали, на которые раньше вы могли просто не обращать внимание. А если разгадывать такие загадки регулярно, то постепенно вам будет становиться все легче и легче это делать.

В следующей загадке нужно заметить три отличия на картинках, где изображен досадный случай с бизнесменом, пишет jagranjosh.

На картинке мы видим мужчину в синем деловом костюме, который случайно поскользнулся на мокром полу и упал. Портфель мужчины при этом полетел в другую сторону. На лице пострадавшего запечатлен искренний испуг – он явно не ожидал, что его постигнет такое досадное несчастье на его пути.

видео дня

На первый взгляд кажется, что две картинки с изображением бизнесмена идентичны. Но на самом деле это не так – между ними есть три отличия, которые нужно отыскать всего за 12 секунд. Удастся ли вам справиться с этой задачей за такой ограниченный промежуток времени?

Внимательно рассмотрите все закоулки этих картинок, стараясь не пропускать никаких деталей.

Загадка
Нужно найти 3 отличия между картинками за 12 секунд/ Find The Difference JP

Не забывайте следить за временем. Но не стоит расстраиваться, если вам не удалось разгадать загадку всего за 12 секунд – просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
На картинке есть три отличия/ Find The Difference JP

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти 3 скрытых лица за 10 секунд. Не каждому удастся быстро заметить, где на рисунке есть скрытые лица.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти собаку на улице за 7 секунд. Песик так искусно спрятался, что заметить его смогут лишь единицы.

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