К чему синица стучится в окно: почему это может означать как беду, так и приятные новости

Согласно древней примете, стук синички в окно является знаком, который нельзя пропускать мимо внимания. Так птичка пытается предупредить о важных изменениях.

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К чему синица стучит в окно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com

Синички не очень робко относятся к людям – нередко они могут подлетать очень близко к домам, садиться на балконах или на выступах окон. А бывают случаи, когда они даже стучат своим клювом в окно. Наши предки верили, что такое поведение у этих птичек возникает не просто так – это знак для хозяев дома. Итак, давайте разбираться, к чему синица стучит в окно.

В древности люди верили, что птицы наделены силой прогнозировать определенные события в будущем и их поведение может быть предупреждением о чем-то хорошем или плохом, что может вскоре произойти. Поэтому определенные особенности поведения многих птичек привлекали к себе внимание. В частности, и до нашего времени сохранилось объяснение того, почему прилетают синички и к чему синица стучит в окно.

Как и ласточки, синички считаются семейными птичками, поэтому их появление у вашего окна может предвещать что-то хорошее для всей семьи. Часто это интерпретируется как хороший знак. Издавна считалось, что постукивание синички в окно может указывать на то, что наладятся отношения в семье, улучшится материальное состояние. Также это может указывать на возможное пополнение в семье.

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Но на самом деле существуют не только положительные, но и негативные толкования такого поведения этой птички. Согласно некоторым приметам, стук синички в окно может предвещать определенные плохие события. Ведь в древности верили, что окно является своеобразным "коридором" между двумя мирами – миром мертвых и миром живых. Поэтому стук синички по окну может указывать на риск того, что кто-то из семьи может заболеть или может случиться какая-то другая неприятная ситуация.

Однако стоит отметить, что второе – негативное – толкование этой приметы не так распространено. Обычно синичку связывают с хорошими знаками. Чаще всего считается, что к беде стучится в окно не синица, а ворона или кукушка.

Но такое поведение этой птички имеет также простое логическое объяснение, не связанное с приметами. Во-первых, синички – дружелюбные птички, которые могут лететь к человеческим жилищам в поисках пищи. Во-вторых, птичка, которая села на окно, может не увидеть стекла и удариться о него случайно. Также синичка может увидеть свое отражение в стекле, принять его за своего родственника и пытаться либо подружиться, либо подраться с ним.

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