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Куда нужно спать головой: как правильно поставить кровать по фен-шуй

Алёна Воронина
29 декабря 2023, 17:25
В древнем учении фэн-шуй говорится, что некоторые из наших привычек в организации сна могут навредить. Стоит знать, в каком направлении лучше спать по фен-шуй.
Девушка спит, сон
Куда нужно спать головой/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Состояние здоровья человека и его энергичность сильно зависят, в частности, от качества сна. Довольно много советов о том, как правильно организовать этот процесс, и что делать, чтобы не было бессонницы и других проблем со сном, дает учение фэн-шуй. Это древнее учение, пришедшее к нам из Китая, рассказывает о положительных и отрицательных потоках энергии и их влиянии на человека, о гармонии человека и Вселенной.

Согласно учению фэн-шуй, расположение всех предметов дома у каждого из нас имеет большое влияние на то, как будет циркулировать энергетика в этом доме. В частности, есть и советы относительно того, как правильно ставить кровать и где должна быть голова, когда спишь.

Так, согласно учению фэн-шуй, чтобы качественно и спокойно отдыхать ночью, стоит ложиться спать головой на южную сторону. Но при этом сон на северную сторону тоже не является плохим – он будет способствовать саморазвитию. Если же спать головой на юго-запад, то это может стать толчком для повышения на работе.

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В фэн-шуй дается еще ряд советов о том, как правильно поставить кровать в спальне, какие еще предметы могут находиться в этой комнате и как в целом организовать процесс сна. Так, согласно этому учению, не стоит ставить кровать так, что придется спать ногами к двери, а головой – к окну.

Но если комната маленькая и по этой или другой причине поставить кровать иным образом не получается, то можно нейтрализовать негатив с помощью нескольких хитростей. Например, если приходится спать ногами к двери, то стоит разместить в ногах ширму, которая будет отделять дверь от спального места. Вместо ширмы также можно использовать большое и высокое комнатное растение. Если же приходится спать головой к окну, то нужно, чтобы между вами и окном были шторы из плотной ткани.

Лучше ставить кровать параллельно двери возле одной из противоположных к двери стен. Кроме этого, спальное место не должно быть расположено на пути сквозняка, ведь, помимо физического дискомфорта, это также может нарушать потоки энергии.

Также не стоит ставить кровать между стеллажами, шкафами и другой высокой мебелью.

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