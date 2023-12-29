Только гений найдет собаку на улице за 7 секунд: сложная оптическая иллюзия

Если разгадывать головоломки и оптические иллюзии каждый день, то уже скоро можно заметить, насколько легко у вас начинает получаться решать такие логические задачи.
Следующая загадка будет под силу лишь самым внимательным – нужно будет отыскать собаку, которая спряталась на улице, пишет jagranjosh. Не каждому удастся заметить хитрого песика.
При этом задание нужно выполнить всего за 7 секунд, что делает его еще более сложным.
На картинке мы видим стену большого здания и часть улицы. На первый взгляд кажется, что там негде спрятаться, но хитрому песику это не помешало. Он очень искусно отыскал себе тайник.
Готовы ли вы проверить свою внимательность и отыскать тайник зверюшки, и еще и сделать это на скорость? Постарайтесь бросить себе вызов и выполнить это задание как можно быстрее.
Чтобы удобнее было искать, можете мысленно поделить картинку на части, и каждую из таких частей внимательно осматривать, переходя поочередно от одной к другой.
Если вам не удается отыскать собаку за 7 секунд, не стоит расстраиваться. Просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.
Внизу мы оставили правильный ответ.
Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти енота за 9 секунд. Не всем удастся заметить, где же спрятался хитрый енот. Сможете ли вы справиться за такой короткий отрезок времени?
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку на картинке за 5 секунд. Непросто будет догадаться, какая именно деталь на картинке является ложной.
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