Только гений найдет собаку на улице за 7 секунд: сложная оптическая иллюзия

Песик так искусно спрятался, что заметить его смогут лишь единицы.

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Нужно найти собаку на улице за 7 секунд/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, Reddit

Если разгадывать головоломки и оптические иллюзии каждый день, то уже скоро можно заметить, насколько легко у вас начинает получаться решать такие логические задачи.

Следующая загадка будет под силу лишь самым внимательным – нужно будет отыскать собаку, которая спряталась на улице, пишет jagranjosh. Не каждому удастся заметить хитрого песика.

При этом задание нужно выполнить всего за 7 секунд, что делает его еще более сложным.

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На картинке мы видим стену большого здания и часть улицы. На первый взгляд кажется, что там негде спрятаться, но хитрому песику это не помешало. Он очень искусно отыскал себе тайник.

Готовы ли вы проверить свою внимательность и отыскать тайник зверюшки, и еще и сделать это на скорость? Постарайтесь бросить себе вызов и выполнить это задание как можно быстрее.

Чтобы удобнее было искать, можете мысленно поделить картинку на части, и каждую из таких частей внимательно осматривать, переходя поочередно от одной к другой.

Нужно найти собаку на улице за 7 секунд/ Reddit

Если вам не удается отыскать собаку за 7 секунд, не стоит расстраиваться. Просто продолжайте поиски, не обращая внимание на время.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Заметить песика будет непросто/ Reddit

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти енота за 9 секунд. Не всем удастся заметить, где же спрятался хитрый енот. Сможете ли вы справиться за такой короткий отрезок времени?

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно найти ошибку на картинке за 5 секунд. Непросто будет догадаться, какая именно деталь на картинке является ложной.

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