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Как определить, что человек абьюзер: 3 главных признака, которые должен знать каждый

Алёна Воронина
27 декабря 2023, 17:55
Важно знать, кто такие абьюзеры, чтобы не попадать под их влияние или вовремя выйти из-под такого влияния. Абьюзеры умеют очень тонко манипулировать людьми.
Ссора
Как определить, что человек абьюзер/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, unsplash.com

Слово "абьюз" и производное от него "абьюзер" в наше время используются всё чаще. Но не всем известно, что такое "абьюзер", кого именно называют таким термином и главное – как распознать абьюзера и защититься от него.

Абьюзивные отношения – это такие взаимоотношения, в которых один человек (абьюзер) путем насилия (физического, сексуального, психологического или экономического) нарушает личные границы другого. Таким образом абьюзер хочет подавить волю другого человека и подчинить его.

Абьюз бывает разным, поэтому распознать его не всегда просто. Проще всего понять, что рядом с вами абьюзер, если такой человек применяет физическое насилие или пытается против вашей воли склонить вас к сексуальным отношениям. Но труднее распознать психологический абьюз, ведь он может принимать разные формы и жертва может не всегда догадываться, что на нее пытается повлиять профессиональный манипулятор. Например, к абьюзу относятся злоупотребление человеком, постоянные оскорбления, психологическое унижение и тому подобное.

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При этом абьюз бывает не только в семьях, между людьми, состоящими в романтических отношениях, между родителями и детьми, но и в общении с друзьями, коллегами и другими людьми, которые нас окружают. Поэтому важно знать, какие слова говорят абьюзеры и как они себя ведут, чтобы научиться замечать "красные флажки" и уметь распознавать такое опасное воздействие.

Одна из причин, почему взрослый человек может вести себя как абьюзер – если к нему так же относились родители в детстве, отметила психолог Елена Семинская в комментарии "Вікнам". По словам психолога, если родители в детстве подавляли или унижали своего ребенка, заставляли его постоянно чувствовать себя виноватым, испытывать страх или стыд, то во взрослом возрасте этот человек может так же обращаться со своей женой/ мужем или детьми.

"Например, муж постоянно ругает жену, что она имеет плохой вид, не вкусно готовит или некачественно убирает. Если у него возникают проблемы на работе, то обвиняет во всем жену. Или наоборот – жена постоянно "капает" на мозг мужу, что он мало зарабатывает, не может ее обеспечить, постоянно унижает его достоинство и тому подобное", – привела примеры Семинская.

Психолог называет три главных признака абьюза:

  1. Обесценивание чувств другого человека. Например, когда один человек говорит другому: "Ты глуп", "всё, что касается тебя, неважно" и т. д.
  2. Чувство обиды. Когда кто-то пытается вас убедить, что его/ ее просьбы очень важны, а вот ваши обиды, чувства и просьбы – это просто надуманные глупости.
  3. Физическое или сексуальное запугивание.

Также психолог отметила, что жертвам абьюза пытаются навязать мнение, якобы всё плохое происходит из-за них. В таких случаях могут звучать фразы "Это ты во всем виноват/ виновата" и тому подобное.

При этом жертва часто может не понимать, что она находится в абьюзивных отношениях. Поэтому если вы заметили, что кто-то с вашим окружением постоянно подвергается абьюзу, то стоит сперва обсудить этот вопрос с ними, поддержать их и посоветовать обратиться к специалисту.

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