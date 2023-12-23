Почему мужчина "вскочил в гречку": психолог назвала 11 причин супружеской измены

Когда муж изменяет жене или жена мужу, такой поступок имеет логическое объяснение. Психолог рассказала, какие причины подталкивают к измене.

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Психолог Анна Кушнерук назвала 11 причин супружеской измены/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Нередко в отношениях может возникнуть такая серьезная проблема, как измена. Когда женщина узнает о таком поступке ее мужа, то сразу возникает вопрос, почему так произошло. Психолог Анна Кушнерук в эфире телеканала "1+1" объяснила, почему возникает желание изменить и по каким именно причинам происходит супружеская измена со стороны мужа или жены.

"Дело в том, что изменяют и мужчины, и женщины. Они делают это, когда не чувствуют себя счастливыми, когда им трудно поддерживать эту парность и эту преданность. Но это также может быть одним из поводов, что человек психологически нездоров, он не способен к верности как к таковой", – отмечает психолог.

По словам психолога, все отношения начинаются потому, что каждый человек в паре хочет обеспечить все свои потребности. Но если в какой-то момент уже нет общих планов, нет общей дискуссии или того, что объединяет двух людей, то кто-то из пары может начать искать на стороне подтверждения того, что он (или она) еще нужен, молод, силен, здоров и тому подобное. Один из пары может начать искать поддержку на стороне.

"И это происходит не потому, что партнер не достоин этого, не потому, что тяжелые бытовые обстоятельства, а именно потому, что "я так хочу почувствовать себя здоровым, молодым, любимым, счастливым", что люди просто путают обстоятельства. И они из-за невозможности с этим родным человеком быть парой начинают себе замещать, как суррогат такой интимности, с другими людьми", – объяснила Анна Кушнерук.

Психолог назвала 11 самых распространенных причин супружеской измены:

незрелость личности,

замалчивание сексуальных желаний,

угасание чувств,

поиск острых ощущений,

потеря чувства любви партнера,

тяжелый быт,

длительная разлука,

сильное эмоциональное потрясение,

частые конфликты,

накопление оскорблений,

отсутствие общих планов.

"Если человек умалчивает свои сексуальные желания, если происходит в паре угасание чувств, если возможно кто-то из пары начинает искать для себя какие-то острые, пикантные моменты. Но это лишь поводы. На самом деле, мы все вступаем в другие отношения, когда хотим этого отражения, как в начале отношений с нашими мужчинами или женщинами. Мы начинаем "голодать", в смысле, что "я так хочу снова чувствовать себя для кого-то особенным/ особенной", – отметила психолог.

Согласно мировой статистике, 75% мужчин и 68% женщин в браке хотя бы один раз изменяли, но лишь 5% тех, кто это делал, признаются в измене своей второй половинке.

Анна Кушнерук назвала следующие пути выхода после измены:

отвечайте на вопросы,

слушайте ответы,

не вовлекайте родителей и окружение,

с уважением вспомните общее прошлое,

определите, о чем жить дальше,

не "обсасывайте" тему измен дальше.

Смотрите видео с объяснением Анны Кушнерук, почему люди изменяют:

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