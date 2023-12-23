Почему мужчина "вскочил в гречку": психолог назвала 11 причин супружеской измены

Нередко в отношениях может возникнуть такая серьезная проблема, как измена. Когда женщина узнает о таком поступке ее мужа, то сразу возникает вопрос, почему так произошло. Психолог Анна Кушнерук в эфире телеканала "1+1" объяснила, почему возникает желание изменить и по каким именно причинам происходит супружеская измена со стороны мужа или жены.
"Дело в том, что изменяют и мужчины, и женщины. Они делают это, когда не чувствуют себя счастливыми, когда им трудно поддерживать эту парность и эту преданность. Но это также может быть одним из поводов, что человек психологически нездоров, он не способен к верности как к таковой", – отмечает психолог.
По словам психолога, все отношения начинаются потому, что каждый человек в паре хочет обеспечить все свои потребности. Но если в какой-то момент уже нет общих планов, нет общей дискуссии или того, что объединяет двух людей, то кто-то из пары может начать искать на стороне подтверждения того, что он (или она) еще нужен, молод, силен, здоров и тому подобное. Один из пары может начать искать поддержку на стороне.
"И это происходит не потому, что партнер не достоин этого, не потому, что тяжелые бытовые обстоятельства, а именно потому, что "я так хочу почувствовать себя здоровым, молодым, любимым, счастливым", что люди просто путают обстоятельства. И они из-за невозможности с этим родным человеком быть парой начинают себе замещать, как суррогат такой интимности, с другими людьми", – объяснила Анна Кушнерук.
Психолог назвала 11 самых распространенных причин супружеской измены:
- незрелость личности,
- замалчивание сексуальных желаний,
- угасание чувств,
- поиск острых ощущений,
- потеря чувства любви партнера,
- тяжелый быт,
- длительная разлука,
- сильное эмоциональное потрясение,
- частые конфликты,
- накопление оскорблений,
- отсутствие общих планов.
"Если человек умалчивает свои сексуальные желания, если происходит в паре угасание чувств, если возможно кто-то из пары начинает искать для себя какие-то острые, пикантные моменты. Но это лишь поводы. На самом деле, мы все вступаем в другие отношения, когда хотим этого отражения, как в начале отношений с нашими мужчинами или женщинами. Мы начинаем "голодать", в смысле, что "я так хочу снова чувствовать себя для кого-то особенным/ особенной", – отметила психолог.
Согласно мировой статистике, 75% мужчин и 68% женщин в браке хотя бы один раз изменяли, но лишь 5% тех, кто это делал, признаются в измене своей второй половинке.
Анна Кушнерук назвала следующие пути выхода после измены:
- отвечайте на вопросы,
- слушайте ответы,
- не вовлекайте родителей и окружение,
- с уважением вспомните общее прошлое,
- определите, о чем жить дальше,
- не "обсасывайте" тему измен дальше.
Смотрите видео с объяснением Анны Кушнерук, почему люди изменяют:
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