Как правильно – "онлайн" или "он-лайн": языковед объяснил распространенную ошибку

Часто возникает путаница при использовании этого слова. Но на самом деле в этом случае есть только один правильный вариант.

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Как правильно – онлайн или "он-лайн"/ коллаж: Главред, фото: скрин, unsplash.com

Слова "онлайн" и "офлайн" пришли в украинский язык относительно недавно. Поэтому до сих пор часто могут возникать вопросы, как же правильно писать эти слова, и стоит ли использовать дефис во время их написания.

Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко в своем уроке объяснил, как правильно писать эти слова.

"Как правильно писать новое в нашем языке слово "онлайн" – вместе или с дефисом? С дефисом пишутся только слова, которые могут самостоятельно употребляться, например, "бізнес-план", "піар-акція". В украинском языке есть слова "план", "бізнес", "акція", "піар". Поэтому совмещая их, между ними ставим дефис. А слов "лайн" и "он" в украинском языке нет. Поэтому эти компоненты надо писать вместе – "онлайн".

Также он обратил внимание, что слово "онлайн" и следующее существительное пишем с дефисом. Например, "онлайн-трансляція", "онлайн-режим".

"А если слово "онлайн" стоит после существительного, то между ними не нужно ставить дефис – "трансляція онлайн", "режим онлайн", – добавил Авраменко.

Он отметил, что то же самое касается слова "офлайн".

Смотрите видео с объяснением Авраменко, как правильно – "онлайн" или "он-лайн":

Кто такой Александр Авраменко? Александр Авраменко (род. 7 мая 1971, Камышеваха, Запорожская область) – украинский учитель, исследователь и популяризатор украинского языка, писатель, литературовед, теле- и радиоведущий. Учитель высшей категории, методист, доцент. Заслуженный работник образования Украины (2017). Возглавляет рабочую группу по разработке программ внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе. Составитель пособий для проведения государственной итоговой аттестации в украинских школах. Автор более 50 учебников и пособий по украинскому языку и литературе; уникальных самоучителей "Украинский за 20 уроков" (2014), "100 экспресс-уроков украинского" (2016), пишет Википедия.

Ранее языковед Авраменко рассказал, как сказать "с легким паром" на украинском. Часто это выражение переводят на украинский неправильно. Нельзя говорить "з легким паром" или "з легкою парою".

Также ранее Авраменко объяснил, почему в щедривках ласточка прилетает зимой. Не всем известно, почему в зимних обрядовых песнях упоминается птичка, которая в это время должна была бы быть в теплых краях. Языковед сказал, почему раньше это было логично.

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